Mercato: avec le transfert record d’Enzo Fernandez, Chelsea a dépensé une somme colossale cet hiver

Chelsea a déboursé 121 millions d’euros pour s’offrir Enzo Fernandez, le milieu terrain argentin de Benfica, lors du dernier jour du mercato. Ce transfert, le plus gros de l’histoire de la Premier League, a conclu un mois de janvier où les Blues ont investi de manière spectaculaire.

Un deal monumental, bouclé dans les dernières heures du mercato. Chelsea a frappé un grand coup en finalisant mardi le transfert d’Enzo Fernandez. Les Blues ont accepté de payer 121 millions d’euros pour s’offrir les services du milieu de terrain de Benfica, âgé de 22 ans. De quoi faire de l’international argentin (10 sélections, 1 but), sacré champion du monde au Qatar, le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League, devant Jack Grealish (Manchester City, 117 millions), Romelu Lukaku (Chelsea, 113 millions), Paul Pogba (Manchester United, 105 millions) et Antony (Manchester United, 95 millions).

Plus de 370 millions d’euros en janvier

Élu meilleur jeune joueur du Mondial 2022, Enzo Fernandez devient également le sixième plus gros transfert de l’histoire du football, à égalité avec celui d’Antoine Griezmann, passé de l’Atlético de Madrid au FC Barcelone en 2019. Loin derrière les 222 millions d’euros lâchés par le PSG pour payer la clause libératoire de Neymar au Barça en 2017.

Avec le recrutement d’Enzo Fernandez, Chelsea a bouclé un mois de janvier rythmé par des dépenses pharamineuses. Le club londonien s’est renforcé avec sept autres nouveaux joueurs: Mykhaylo Mudryk (Chakhtior Donetsk, 70 millions), Benoît Badiashile (Monaco, 38 millions), Noni Madueke (PSV Eindhoven, 35 millions), Malo Gusto (OL, 30 millions), Anrey Santos (Vasco de Gama, 12,5 millions) et David Datro Fofana (Molde, 12 millions) et Joao Felix (prêt payant à 11 millions). Pour un total astronomique de plus de 370 millions d’euros lors de ce seul mercato d’hiver. Soit plus de cinq fois plus que n’importe quel autre club anglais…

Des contrats longue durée

Depuis l’arrivée du consortium américain dirigé par Todd Boehly, Chelsea a déboursé 680 millions d’euros sur le marché des transferts, entre l’été dernier et cet hiver. Selon Sky Sports, les Blues resteraient malgré tout dans les clous du fair-play financier imposé par l’UEFA (moins contraignant que par le passé). En ayant notamment fait signer des contrats longue durée à ses recrues, à l’image de celui paraphé par Enzo Fernandez jusqu’en juin 2031 (huit ans et demi).

Une manière d’offrir à Graham Potter la possibilité d’améliorer les résultats décevants de son équipe. Après 20 journées, Chelsea pointe actuellement à la 10e place de Premier League, à 21 points du leader Arsenal et 10 points de Manchester United, qui occupe la dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.