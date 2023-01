Mercato: quand Cucurella découvre le transfert de Jorginho à Arsenal lors d'une interview

Marc Cucurella, latéral gauche de Chelsea, a appris le transfert de son coéquipier Jorginho vers Arsenal lors d'une interview vidéo pour Goal.

Sans le vouloir, Marc Cucurella a fait comprendre que Chelsea venait de perdre son "joueur le plus intelligent". Le latéral gauche espagnol du club londonien donnait une interview à Goal lorsqu'il a lui a été demandé de désigner le coéquipier qu'il trouve le plus futé. "C'est Jorginho à 100%", a-t-il répondu avant de justifier ce choix. Mais son interlocuteur ne l'a pas laissé finir son explication. Et pour cause: au moment de l'entretien, Jorginho était en instance de transfert vers Arsenal. Marc Cucurella n'était pas au courant.

"Il y a des photos de lui [avec le maillot d'Arsenal]", lui a fait remarquer le journaliste. "Non?", s'est alors étonné Marc Cucurella, avant d'éclater de rire.

En fin de contrat à Chelsea

Selon les informations de la presse britannique, Jorginho s'est engagé jusqu'en juin 2024 avec Arsenal. Le milieu italien de 31 ans évoluait à Chelsea depuis 2018. Il était en fin de contrat avec les Blues. L'indemnité de transfert s'élèverait aux alentours de 13 millions d'euros.

Champion d'Europe avec l'Italie en 2021, Jorginho a notamment remporté avec Chelsea la Ligue Europa en 2019 et la Ligue des champions en 2021.