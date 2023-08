Mercato: Bafétimbi Gomis signe au Japon, et rejoint le Kawasaki Frontale

Libre depuis la fin de son contrat avec Galatasaray, Bafétimbi Gomis s'est engagé avec le Kawasaki Frontale, septième du championnat japonais. C'est le neuvième club dans la carrière de l'attaquant français.

Après la France, le Royaume-Uni, la Turquie et l'Arabie Saoudite, Bafétimbi Gomis va désormais découvrir le Japon. A 38 ans, l'attaquant français relève un nouveau défi en signant au Kawasaki Frontale pour 18 mois. Situé au sud de Tokyo, il s'agit d'un club qui a notamment affronté le PSG en match amical l'année dernière, et plus récemment le Bayern Munich.

Bafétimbi Gomis était prêt pour un nouveau défi

La saison dernière, Bafétimbi Gomis avait inscrit 10 buts en 27 apparitions toutes compétitions confondues avec Galatasaray. Après la fin de son contrat avec le club turc, l'ancien Stéphanois semblait ouvert à un nouveau challenge : ''Je me sens bien. Quand on regarde le ratio buts-temps de jeu, on voit que je suis encore en forme. On verra. S'il y a un bon projet qui se présente, on étudiera ça avec mes agents. Et on trouvera la bonne solution, après réflexion'' confiait-il à l'Equipe en juin 2023, après avoir aidé Galatasaray à gagner le titre de champion de Turquie.