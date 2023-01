Mercato: Bakwa, Mwanga… malgré plusieurs offres, Bordeaux veut garder ses jeunes

La jeune garde bordelaise, grande satisfaction de la première moitié de saison du club en Ligue 2, attire forcément les convoitises dès ce mercato hivernal. Les Girondins font leur maximum pour les conserver et ne les braderont pas.

Plusieurs jeunes bordelais ont la cote sur le marché des transferts et différents clubs sont venus aux renseignements pour manifester leur intérêt. Dilane Bakwa (20 ans), un des meilleurs girondins depuis le début de saison (3 buts, 3 passes décisives), est au centre des attentions. Bordeaux a refusé plusieurs approches pour son ailier.

En France, Rennes est très intéressé par son profil et aimerait récupérer le joueur. Florian Maurice, le directeur sportif des Bretons, s’est même déplacé en personne au Matmut Atlantique pour superviser l’attaquant de lui-même. Les qualités de dribbleur et de percussion de Bakwa plaisent également beaucoup en Angleterre.

Bordeaux a repoussé une offre de l’Athletic Bilbao pour Johaneko Louis-Jean

Junior Mwanga (19 ans) est l’autre attraction du début de saison. Le défenseur central reconverti milieu de terrain (15 matchs) depuis la reprise du championnat s’est imposé comme un élément indispensable du 11 de David Guion. Des discussions sont en cours entre Bordeaux et son entourage pour prolonger son contrat. Le FC Séville, en grande difficulté en Liga, et son directeur sportif Monchi se sont manifestés auprès de Bordeaux. D’autres clubs espagnols et italiens sont à l’affût mais le directeur sportif Admar Lopes compte bien sur son jeune défenseur pour décrocher l’accession en Ligue 1.

Enfin, les Girondins de Bordeaux viennent de refuser une offre de deux millions d’euros de l’Athletic Bilbao pour le latéral droit de 18 ans Johaneko Louis-Jean (6 matchs). En Gironde, on a fait de ces jeunes une priorité pour atteindre l’objectif de la montée et il n’est pour le moment pas question de s’en séparer ou de les brader. Bordeaux compte sur sa classe biberon pour continuer à rêver de Ligue 1.