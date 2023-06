Mercato: Balogun refuse d'être à nouveau prêté par Arsenal

Cela fait deux saisons que Folarin Balogun est prêté par Arsenal, d’abord à Middlesbrough puis à Reims en Ligue 1. Le joueur a dit stop, si les Gunners ne lui offrent pas du temps de jeu, il partira définitivement dans un autre club.

L’attaquant international américain Folarin Balogun n’a pas manqué de faire ses preuves cette dernière saison. Produit brut de l’académie d’Arsenal, il avait intégré le centre de formation à 10 ans et commencé sa carrière professionnelle dix ans plus tard en Ligue Europa avec les Gunners. Ce dimanche, il a affiché à nouveau ses qualités de buteur en marquant avec les Etats-Unis en finale de la Ligue des nations de la Concacaf et en contribuant au succès américain face au Canada. Le joueur en a profité pour annoncer à son club qu’il n’accepterait plus d’être prêté et qu’il demandait plus de perspectives à Arsenal. "Je ne suis pas certain du déroulement des discussions, je ne suis pas certain de ce qu'il va se passer. (....) Ce que je peux dire c'est que je ne partirai plus en prêt", a prévenu le jeune (21 ans) buteur.

"C'est incroyable. Incroyable... C'est vraiment un scenario de rêve pour moi"

Natif de New York et arrivé en Angleterre à l'âge de deux ans, Folarin Balogun, aurait pu choisir la sélection nigériane ou encore l'Angleterre. Après sa saison exceptionnelle à Reims, c’est finalement avec les Etats-Unis qu’il a décidé d’user ses crampons, à raison puisqu’il a été appelé par l’USMNT pour jouer dans la Ligue des Nations de la Concacaf.

Si le néo-international compte, dans un premier temps, profiter de vacances en famille, il a évoqué avec gourmandise la suite au sein de la sélection américaine. L’attaquant avait toujours été emballé à l’idée de représenter les couleurs de son pays de naissance : "Ce qui m'a le plus surpris, c'est tout le talent que compte ce groupe. Selon moi, il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir de grandes carrières, qui sont encore jeunes, tout comme moi", a-t-il commenté. Le sélectionneur B.J Callaghan s'est de son côté félicité de la "rapidité" avec laquelle le joueur a réussi son intégration en sélection.

En ce qui concerne Arsenal, Folarin Balogun peut en revanche s'attendre à une rude bataille s'il veut gagner une place de titulaire à Arsenal, où l'international brésilien Gabriel Jesus est solidement installé à la pointe de l'attaque. Arrivé en 2022, le Brésilien s’est engagé pour cinq saisons chez les Gunners.