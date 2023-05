Folarin Balogun va représenter les Etats-Unis

Né à New York de parents d'origine nigériane mais sélectionné dans les équipes de jeunes anglaises, Folarin Balogun a décidé de représenter les États-Unis chez les seniors.

Folarin Balogun fait un choix fort pour la suite de sa carrière. Né à New York de parents d'origine nigériane et arrivé en Angleterre à l'âge de deux ans, il peut jouer avec la sélection anglaise, nigériane ou américaine. Il a finalement choisi la dernière option, comme annoncé par Fabrizio Romano et The Athletic. Sélectionné dans toutes les catégories de jeunes pour l'Angleterre (U17, U18, U20, espoirs), l'attaquant de Reims (21 ans) avait fait part récemment de sa déception de ne pas être convoqué chez les Three Lions malgré une saison exceptionnelle sous le maillot de Reims (19 buts en 35 matchs de Ligue 1).

La Coupe du monde 2026 en ligne de mire

Il y a quelques semaines, Anthony Hudson, le sélectionneur intérimaire des États-Unis, avait confirmé des discussions avec le joueur prêté par Arsenal. "Comme je l'ai déjà dit, nous avons entamé un dialogue, avait-il déclaré lors d'une visio-conférence avec des médias. Je pense que c'est une bonne chose parce que cela nous a permis d'évoquer notre programme, de lui présenter notre projet, de lui expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons, voilà tout. J'espère que nous aurons l'occasion de reparler avec lui".

Reste à savoir quand interviendra la première convocation pour Folarin Balogun, qui pourrait devenir la principale force de frappe de la sélection américaine pour la Coupe du monde 2026, co-organisée par les États-Unis avec le Canada et le Mexique.