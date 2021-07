Mercato: Balotelli a enfin retrouvé un club et rejoint Belhanda

Sans club depuis sa dernière pige à Monza, Mario Balotelli rebondit en Turquie. L’attaquant italien de 30 ans rejoint un club tout juste promu en D1 turque, qui vient également de recruter Younès Belhanda.

Le tour d’Europe de Mario Balotelli se poursuit. Après une pige de quelques mois à Monza (Serie B), le sulfureux italien va tenter de rebondir une énième fois, en rejoignant cette fois-ci la Turquie. Il s’est engagé ce mercredi avec l’Adana Demirspor (D1 turque), qui a déjà engagé Younès Belhanda, un temps proche de retrouver son ancien club de Montpellier et qu'il avait côtoyé à Nice (2016-2017).

Après l’Italie (Inter Milan, AC Milan, Brescia et Monza), l’Angleterre (Manchester City, Liverpool) et la France (OGC Nice, Marseille), Balotelli va donc connaître un nouveau pays et un nouveau championnat, lui qui était sans contrat depuis la fin d'une aventure en Serie B conclue sur un bilan honorable de 6 buts en 14 rencontres.

>> Toutes les infos mercato en DIRECT

L’ancien international italien évoluera aux côtés de Belhanda et de l’ex-international suisse Gökhan Inler. A bientôt 31 ans (il les aura le 12 août prochain), l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille aura pour objectif de maintenir dans l’élite turque le promu, sacré championne de D2 turque la saison dernière.