Mercato en direct: Thiago Motta tout proche de retrouver un banc

Selon La Dernière Heure, Roberto Martinez va rester sélectionneur de la Belgique. Quelques doutes sur son avenir étaient apparus après l'élimination des Diables Rouges en quarts de finale face à l'Italie (2-1), vendredi. L'annulation de la conférence de presse le lendemain avait aussi jeté le trouble. Mais les joueurs - dont les cadres - veulent poursuivre avec l'Espagnol, sous contrat jusqu'en 2022. Avant l'Euro, son nom avait été cité du côté de Tottenham. Mais il devrait bien être sur le banc belge à la rentrée pour préparer notamment la demi-finale de Ligue des nations face à la France, le 7 octobre prochain.

"Demain, nous commençons déjà la préparation des matchs de septembre et octobre, confie le patron de l'Union Belge, Peter Bossaert. Roberto Martinez sera là. Aucune communication officielle ne suivra, mais il n’y a aucune raison de changer le staff."



"Je n’ai pas non plus le sentiment que Martinez se retirerait de lui-même. Il n’y a aucun problème avec lui en ce moment. Il n’y aura pas de véritable évaluation, car comme dans toute entreprise qui fonctionne bien, il y a une culture de l’évaluation permanente à la fédération de football."