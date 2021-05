Mercato: Belhanda pourrait faire son retour à Montpellier

Younès Belhanda et le MHSC discutent pour une éventuelle signature cet été, neuf ans après leur titre de champion de France. Le joueur de 31 ans, sans club depuis que Galatasaray l'a renvoyé, dispose toutefois d'une offre en Angleterre et d'une autre au Qatar.

Et si le MHSC faisait revenir l'un des cadres du titre de 2012? L'Équipe rapporte samedi que Younès Belhanda pourrait rejouer à Montpellier la saison prochaine. Un accord oral est évoqué pour un contrat de trois ans. Si l'opération se concrétise, il s'agira d'un transfert gratuit, car le milieu offensif de 31 ans est sans club depuis qu'il a été licencié par Galatasaray.

Selon nos informations, rien n'est encore signé entre Younès Belhanda et Montpellier. D'autant que l'international marocain dispose de deux autres offres, en Premier League et au Qatar. Pour l'heure, il n'a pas encore pris de décision définitive.

Une réunion après son licenciement

Le rapprochement entre Younès Belhanda et le MHSC remonte à quelques semaines, juste après son licenciement en Turquie pour des problèmes de discipline. Lors de l'annonce de la rupture unilatérale de son contrat, les dirigeants de l'équipe stambouliote ont pointé une "atteinte à la réputation" du club par des "propos relevant de l'insulte".

Laurent Nicollin, président du MHSC, lui avait alors proposé de s'entretenir dans la ville héraultaise. Ils avaient ainsi évoqué la possibilité de travailler à nouveau ensemble pour la saison 2021-2022. "Je lui ai proposé de s'entraîner avec nous pour garder le rythme", avait même révélé le dirigeant dans les colonnes de Midi-Libre.

Avant d'être renvoyé, Younès Belhanda comptait six buts et trois passes décisives en 22 matchs de Süper Lig. À Montpellier, entre 2009 et 2013, l'Avignonnais avait inscrit 29 buts et délivré 19 passes décisives en 144 apparitions. Un an après le sacre en Ligue 1, le MHSC l'avait transféré au Dinamo Kiev pour 10 millions d'euros. Schalke 04 (2016) et l'OGC Nice (2016-2017) l'avaient ensuite accueilli en prêt, avant que Galatasaray ne l'engage en 2017.