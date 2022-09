Mercato: Belaïli aurait résilié son contrat avec Brest

Selon certains médias algériens, Youcef Belaïli aurait résilié son contrat avec le Stade Brestois. Le milieu de terrain n’aurait pas réussi à s’adapter au sein du club breton, qu’il a rejoint en début d’année. Le Télégramme évoque notamment des "écarts de conduite" ces derniers mois.

Youcef Belaïli pourrait ne plus reporter le maillot du Stade Brestois. Selon certains médias algériens, le milieu de terrain aurait résilié son contrat avec le club breton. Le journaliste Chebli Ishaq, qui travaille pour DZ Foot, assure que le joueur de 30 ans ne se sentait pas à l’aise dans le Finistère, où il a débarqué en janvier dernier et où il s’était engagé jusqu’en juin 2023. Le malaise durerait apparemment depuis plusieurs semaines. Le Télégramme évoque également des "écarts de conduite, hors des terrains", dont Belaïli se serait rendu coupable ces derniers mois.

Au sein du club, l’international algérien (39 sélections, 7 buts) "ne cachait plus son spleen". Lors d’un match au stade Francis-Le Blé, il serait rentré directement au vestiaire pour prendre sa douche après avoir été remplacé, au lieu de prendre place sur le banc pour suivre la fin du match avec ses partenaires.

Belaïli souhaiterait retourner dans le Golfe

Saïd Fellak, le journaliste de la chaîne Canal Algérie, précise que le joueur de 30 ans souhaiterait désormais "revenir au Qatar ou dans un autre club du Golfe". Avant d’arriver en Bretagne, Belaïli a notamment porté les couleurs d’Al Ahli (Arabie Saoudite) et du Qatar SC. Au total, le vainqueur de la CAN 2019 a fait 19 apparitions sous le maillot brestois (3 buts, 4 passes décisives). L’ancien d’Angers n’a plus marqué depuis le 21 mai dernier et une défaite à domicile contre Bordeaux en Ligue 1 (2-4).

Cette saison, Belaïli, dont la cote est estimée à 2 millions d’euros par le site Transfermarkt, a participé aux six premières journées de championnat (359 minutes), sous les ordres de Michel Der Zakarian. En délivrant deux passes décisives contre le SCO. Avant d’être laissé sur le banc au Parc des Princes face au PSG (1-0), puis hors de l’effectif contre Ajaccio (0-1).