Mercato en direct: un accord entre Asensio et le Barça aurait été trouvé

Sport rapporte que Liverpool et le Barça pourraient se laisser tenter par un échange entre Memphis Depay et Roberto Firmino lors du prochain mercato hivernal. Le Néerlandais, barré par Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé et Raphinha, se contente de miettes cette saison, alors que le Brésilien est dans une situation similaire à Anfield. Une opération réalisable, sachant que les deux joueurs sont en fin de contrat en juin 2023.