Mercato: Bissouma va signer avec Tottenham

Sous contrat avec Brighton jusqu'en 2023, Yves Bissouma devrait s'engager avec Tottenham cet été contre un chèque de 30 millions d'euros. Le Malien devrait être la troisième recrue des Spurs.

Tottenham continue de se renforcer. Après le gardien Fraser Forster et l'ailier Ivan Perisic, tous les deux arrivés libres, les Spurs vont enrôler Yves Bissouma. Selon le Times, Tottenham a trouvé un accord aux alentours de 25 millions de livres (environ 30 millions d'euros) pour le transfert du milieu de 25 ans, sous contrat jusqu'en 2023 avec Brighton. Arrivé en Premier League en 2018 en provenance de Lille, l'international malien (18 sélections) a disputé 124 matchs avec les Seagulls (6 buts, 3 passes décisives).

>> Le mercato en direct

Une valeur sûre de la Premier League

L'ancien lillois est épanouï en Angleterre et ne manque pas de confiance en lui. En septembre dernier, il affirmait même être le meilleur milieu du championnat, devant Kévin De Bruyne ou N'Golo Kanté. "Je ne veux pas être arrogant, mais c'est mon état d’esprit. Pour moi, c'est moi. Parce que dans ma tête, je travaille pour être le meilleur. Je sais qu'en Premier League il y a beaucoup de bons milieux de terrain. Mais pour moi, c'est moi. Cela me donne de la confiance et de l'énergie pour montrer aux gens que oui, je suis là. Je suis Bissouma", confiait très sérieusement l'international malien à la BBC.