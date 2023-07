Mercato: Blas quitte Nantes et débarque à Rennes, une grande première depuis 2001

Ludovic Blas s’est officiellement engagé avec le Stade Rennais ce mercredi après quatre saisons passées au FC Nantes. C’est la première fois depuis 22 ans et le transfert d’Olivier Monterrubio que les deux clubs rivaux font affaire.

Ludovic Blas avait quelque peu vendu la mèche. En affirmant qu’une nouvelle opportunité s’offrait à lui "non loin d’ici" au moment de faire ses adieux au FC Nantes dans un texte publié sur Instagram, le milieu offensif de 25 ans ne laissait pas de place au doute: c’est bien le Stade Rennais qu’il avait choisi.

La nouvelle a finalement été officialisée ce mercredi soir par les Rouge et Noir. Après quatre saisons sous les couleurs des Canaris, Blas s’est engagé avec le rival breton jusqu’en juin 2027. Le transfert de l’ancien Guingampais, à qui il restait encore un an de contrat sur les bords de l’Erdre, est estimé à 15 millions d’euros. Après Gauthier Gallon, dont l’arrivée a été officialisée un peu plus tôt dans la journée, il est la deuxième recrue officielle des Bretons cet été.

"Une chance que je ne pouvais pas laisser passer"

C’est la première fois depuis 2001 et le transfert d’Olivier Monterrubio qu’un joueur passe de Nantes à Rennes. "Même si mon choix n’a pas été simple et suscite de l’incompréhension pour certains d’entre vous, j’espère que la plupart le comprendront, a justifié Blas dans un message destiné aux supporters nantais. C’était une chance que je ne pouvais laisser passer, et un nouveau challenge à la hauteur de mes ambitions."

Avec 235 matchs en Ligue 1, Ludovic Blas présente un profil de joueur déjà expérimenté dans le championnat de France. Il sort d'une saison à 12 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Avec le FC Nantes, son bilan est de 159 rencontres, 45 buts et 19 passes décisives.