Mercato: Blas confirme son départ de Nantes (et annonce à demi-mot sa signature à Rennes)

Dans un message posté sur Instagram, Ludovic Blas annonce ce mercredi son départ du FC Nantes. Le milieu offensif de 25 ans laisse également entendre qu’il va rejoindre le Stade Rennais.

Cette fois, c’est bel et bien terminé entre Ludovic Blas et le FC Nantes. Dans un message posté sur Instagram, le milieu offensif de 25 ans a annoncé son départ du club de Loire Atlantique, où il évoluait depuis l’été 2019 et son départ de l’En Avant Guingamp.

"Chers supporters, je tenais à vous écrire ces quelques mots pour vous dire au revoir", indique notamment le milieu offensif, à qui il restait encore un an de contrat chez les Canaris. Dans le même message, le joueur de 25 ans confirme à demi-mot qu’il va rejoindre Rennes, où il est annoncé avec insistance depuis plusieurs jours.

"Après quatre saisons passées sous le maillot nantais, une nouvelle opportunité s’offre à moi non loin d’ici", lance-t-il, ne laissant plus de doute sur sa signature à Rennes, ville presque voisine (et grande rivale) de Nantes. La dernière fois qu'un joueur est passé de Nantes à Rennes, c'était en 2001 avec le transfert d'Olivier Monterrubio.

"Une chance que je ne pouvais laisser passer"

"Sachez que je n’ai jamais triché, et fait beaucoup de sacrifices pour porter au plus haut nos couleurs, peu importe les circonstances, poursuit-il. Même si mon choix n’a pas été simple et suscite de l’incompréhension pour certains d’entre vous, j’espère que la plupart le comprendront. C’était une chance que je ne pouvais laisser passer, et un nouveau challenge à la hauteur de mes ambitions."

Comme indiqué par L'Équipe et Foot Mercato, Nantes et Rennes auraient trouvé un accord à hauteur de 15 millions d’euros pour le transfert de Blas, qui devrait s’engager jusqu’en 2027 avec le club breton. Son profil était recherché, dans la mesure où les Rouge et Noir cherchent un offensif expérimenté et capable de jouer dans le couloir droit.

Avec 235 matchs en Ligue 1, Ludovic Blas coche beaucoup de cases. Il sort d'une saison à 12 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Avec le FC Nantes, son bilan est de 159 rencontres, 45 buts et 19 passes décisives.