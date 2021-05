Mercato: Boubakary Soumaré s’engage avec Leicester pour cinq ans

Boubakary Soumaré va quitter Lille et s’engager pour cinq ans avec Leicester. Le montant du transfert du milieu de terrain de 22 ans est estimé à 23 millions d’euros, hors bonus.

Tout juste sacré champion de France avec Lille, Boubakary Soumaré va s’engager avec Leicester dans les prochains jours. Le milieu de terrain de 22 ans, révélation de la saison de Ligue, 1 va ainsi quitter la France pour la Premier League. Il va signer un contrat de cinq ans pour un transfert estimé autour 23 millions d'euros, hors bonus. Il ne disputera cependant pas la Ligue des champions puisque Leicester, 5e de Premier League, a manqué de peu la qualification pour la C1.

Annoncé sur le départ lors des précédents mercatos, le milieu d’origine sénégalaise avait refusé de rejoindre Newcastle il y a un an et demi. Au LOSC depuis 2017 et sous contrat jusqu'en 2022, l'international espoir (13 sélections) a cette fois décidé de quitter le club nordiste.

Le club lillois va être bouleversé cet été, avec de très nombreux départs. A commencer par celui de Christophe Galtier. Le coach a annoncé mardi qu’il quittait le club. Reste à savoir où il va s’engager. Il a de son côté affirmé qu’il hésitait entre Lyon et Nice. Autre départ à venir: celui de Mike Maignan vers le Milan AC. Le gardien devrait lui signer un contrat de trois ans en Italie, pour transfert de 15 millions d’euros.