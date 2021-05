Lille: Maignan à l’AC Milan, c’est brûlant

Champion de France avec Lille, Mike Maignan devrait s'engager avec l’AC Milan dans les prochaines heures. Selon la presse italienne, le gardien français va passer sa visite médicale ce mardi et s’engager pour trois ans.

Mike Maignan (25 ans) s’affiche en première page de la Gazzetta dello Sport, ce mardi. Et cela ne concerne pas son tout récent titre de champion de France avec Lille. Le quotidien sportif et plusieurs autres médias italiens annoncent la signature imminente du gardien à l’AC Milan. L’international français (une sélection) doit passer sa visite médicale ce mardi en Lombardie où un contrat de trois ans l’attend. Il aurait rejoint la ville depuis lundi soir. Selon Sky Sport Italia, le montant du transfert devrait atteindre les 15 millions d’euros.

L’accord entre toutes les parties était ficelé depuis plusieurs semaines mais Milan avait décidé de temporiser en attendant d’y voir plus clair sur la situation de son actuel titulaire, Gianluigi Donnarumma (22 ans), en fin de contrat en juin. En l’absence d’avancées dans les négociations, les Rossoneri ont décidé d’accélérer et tiennent donc le successeur de leur jeune gardien qui devrait donc quitter le club huit ans après son arrivée.

"L’héritier de Gigio a débarqué", lance la Gazzetta au sujet de Maignan à qui il ne restait plus qu’un an de contrat à Lille. Le gardien va donc boucler son avenir juste avant de débuter la préparation de l’Euro avec l’équipe de France, à partir de mercredi à Clairefontaine. Il avait rejoint les Dogues en 2015 en provenance du PSG, son club formateur où il n’a jamais eu sa chance en équipe première.

Il va quitter Lille sur un titre de champion de France et à la tête de la meilleure défense du championnat sur la saison 2020-2021 (23 buts encaissés, devant le PSG, 28, et Rennes, 40). Nommé pour le titre de meilleur gardien, il a été devancé par Keylor Navas (PSG). Un verdict regretté par son entraîneur Christophe Galtier et son coéquipier Burak Yilmaz.

Lille va effectuer une belle plus-value sur un joueur recruté environ un million d’euros il y a six ans et qui s’est véritablement imposé comme titulaire lors de la saison 2017-2018 sous les ordres de Marcelo Bielsa, à la place de l’ancien numéro 1, Victor Enyeama.