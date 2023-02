Mercato: Brest a recruté Loïc Rémy

Eric Roy, entraîneur de Brest, a annoncé avoir recruté l’attaquant international français Loïc Rémy (36 ans), mardi en toute fin de mercato. Mais ce dernier, sans club depuis six mois, ne jouera pas tout de suite.

Un international français de retour en Ligue 1. Eric Roy, entraîneur de Brest, a annoncé la signature jusqu’à la fin de la saison de Loïc Rémy (36 ans, 31 sélections, 7 buts) après le match nul à Lyon (0-0), mercredi. Libre depuis la fin de son contrat avec le club turc d’Adana Demirspor en juillet dernier, l’ancien joueur de Lyon, Lens, Marseille, Nice ou Lille s’est engagé juste avant la clôture du mercato mardi.

Il ne jouera pas tout de suite

Son arrivée compense les départs d’Islam Slimani (Anderlecht) et du jeune Axel Camblan (prêté à Concarneau) même si Rémy ne sera pas tout de suite opérationnel après avoir passé six mois sans jouer.

"Loïc a signé si vous n'êtes pas au courant, a confié le technicien. Il a signé en toute fin de mercato. Il faut être très clair - et c'est le discours qu'on lui a tenu -, on sait qu'il n'est pas prêt, qu'il ne le sera pas dans les quinze jours. On va l'emmener et on se dit que ce sera peut-être la cerise sur le gâteau sur les deux, trois derniers mois. On est très lucides et conscients de ça. J'ai été joueur donc je sais ce que c'est que de rester quelques temps sans s'entraîner avec un groupe. Il n'y a rien de tel que les matchs, la compétition. Courir tout seul, ça n'a rien à voir avec du football. Le football, c'est autre chose. Il va lui falloir du temps et on va faire en sorte de l'amener petit à petit et peut-être qu'il va nous marquer deux ou trois buts qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs."

"C'était la surprise du soir"

Si les clubs français ne peuvent pas recruter de joker en deuxième partie de saison, Rémy semble en être un d’une certaine manière. Ou plutôt un pari inattendu, comme l’a rappelé Eric Roy en ironisant un peu sur l’échec du transfert de Hakim Ziyech au PSG. "C'était la surprise du soir, a souri Roy. On n'a pas raté un joueur sur la fin du mercato. Ce n'était pas prévu et on en a fait signer un."



Le Stade Brestois, actuellement 15e avec un point d’avance sur Ajaccio, premier relégable, compte sur l’expérience aux 13 clubs (14 désormais) pour tenter de se maintenir dans l’élite. A 36 ans, Rémy a joué plus de 200 matchs en Ligue 1 (211) et inscrit 71 buts.