PSG: Galtier veut oublier le fiasco Ziyech en misant sur les jeunes, qui "vont avoir leur mot à dire"

À l’issue de la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de de Montpellier ce mercredi soir (3-1), Christophe Galtier s’est exprimé sur l’échec du prêt de Hakim Ziyech dans la dernière ligne droite du mercato. Déçu de ne pas avoir pu renforcer son effectif, le coach parisien veut maintenant aller de l’avant en faisant confiance aux jeunes.

Christophe Galtier est désormais fixé sur l’effectif qui va l’accompagner jusqu’à la fin de la saison. Alors que le Paris Saint-Germain pensait avoir bouclé l’arrivée de Hakim Ziyech en prêt en provenance de Chelsea, l’affaire a finalement capoté car les documents n’ont pas été envoyés à temps.

Ce mercredi soir, à l’issue de la victoire du PSG sur la pelouse de Montpellier en Ligue 1 (3-1), le coach parisien a indiqué qu’il allait désormais faire confiance aux jeunes pour pallier cette non-arrivée.

Galtier: "On regarde devant"

"Pour différentes raisons, on n'a pas pu faire le joueur que l’on avait ciblé, a réagi Galtier au micro de Prime Video. On a cet effectif là. J’ai un effectif de qualité, les jeunes vont avoir leur mot à dire dans cette deuxième partie de saison. Evidemment, dans un calendrier chargé il faut faire attention aux blessure et à la fatigue."

"Je suis satisfait de l’effectif que l’on avait en début de saison, a poursuivi Galtier. Malheureusement, on aurait pu le renforcer à la suite du départ de Pablo (Sarabia). On n’a pas pu le faire. Je crois que la responsabilité n’incombe pas à notre club. C’est comme ça, c’est la vie, on regarde devant."