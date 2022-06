Mercato: c'est officiel, Bale rebondit en MLS au Los Angeles FC

Libre depuis la fin de son aventure au Real Madrid, Gareth Bale n'aura pas tardé à se trouver un nouveau club. Le Gallois de 32 ans s'est engagé ce samedi avec le Los Angeles FC.

C'est officiel, Gareth Bale a un nouveau club. Le Gallois, en fin de contrat au 30 juin au Real Madrid avec lequel il vient de remporter une cinquième Ligue des champions, s'est engagé avec le Los Angeles FC, dans le championnat nord-américain (MLS). Il a lui-même annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce samedi soir. Selon plusieurs médias britanniques, il a signé pour un an avec le club californien, actuel leader de la conférence Ouest, où vient de débarquer le défenseur italien Giorgio Chiellini, qui a paraphé un contrat jusqu'à la fin de la saison 2023.

Il était évoqué à Cardiff

Les deux joueurs pourraient faire leurs débuts après l'ouverture officielle du mercato estival le 7 juillet. Le lendemain, aura lieu le derby face au Galaxy du Mexicain Javier "Chicharito" Hernandez. L'arrivée de Bale en MLS, et celle de Chiellini, viennent redorer les contours d'un championnat déserté par les stars en fin de carrière, ces dernières années. Ils suivent les traces d'autres grands joueurs ayant rejoint les Etats-Unis, comme David Beckham et Zlatan Ibrahimovic (revenu depuis en Serie A), qui avaient eux choisi le LA Galaxy rival, Wayne Rooney (DC United) ou encore Andrea Pirlo (New York City FC).

Après neuf saisons où il a connu le meilleur et le pire au Real Madrid, alternant exploits individuels dans des grands matchs et longues périodes de creux passées sur le banc, avec notamment trois titres de champion d'Espagne au bout, Bale était pressenti pour retourner dans sa ville natale de Cardiff, qui évolue en Championship (D2) britannique. Un retour à Tottenham, où il a évolué entre 2007 et 2013, puis en prêt lors de la saison 2020-2021, avait également été évoqué, pour celui qui a joué un rôle capital dans la qualification de son pays pour le prochain Mondial au Qatar.