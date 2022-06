Mercato: Gareth Bale met déjà fin à la rumeur Getafe

Contrairement à ce qu'a annoncé le président de Getafe en début de semaine, Gareth Bale n'a pas du tout l'intention de rejoindre le club de Madrid. Libre depuis son départ du Real, le Gallois a prévu de prendre son temps avant de dévoiler sa prochaine destination.

La rumeur était improbable. Et elle a aussitôt été balayée par le principal concerné. Questionné sur son avenir ce vendredi en conférence de presse, Gareth Bale a éclaté de rire lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il y avait une chance de le voir à Getafe la saison prochaine. "Je ne vais pas à Getafe, c'est sûr", s’est marré l’international gallois, à la veille de défier la Belgique en Ligue des nations.

Tout est parti des déclarations d’Angel Torres en début de semaine. "J'ai parlé à l'agent de Bale il y a 45 minutes, a lancé aux médias espagnols le président de Getafe, sûr de lui. Ils nous l'ont proposé. Nous devons étudier cette proposition avec le staff et la direction sportive de Getafe. Ce matin, j'ai parlé à son agent et il m'a expliqué que c'était possible. Le garçon veut rester à Madrid et participer à la Coupe du monde. Je dois lui faire visiter les installations et parler à l'entraîneur. Cela dépend à 50% de Bale et à 50% de moi." Le 15e de Liga a ensuite nourri la rumeur en faisant des références à Bale sur ses réseaux sociaux. Ce qui n'a pas vraiment plu au clan du joueur, qui a pris la parole pour démentir tout contact avec le club de la banlieue sud de Madrid.

Il décidera après ses vacances

"Je n’ai même pas le numéro du président de Getafe", a commenté son agent, Joshua Barnett. Même discours, donc, du côté de Gareth Bale, qui voit son nom circuler un peu partout en Europe depuis quelques semaines. Cardiff et l’Atlético ont notamment été cités comme de possibles destinations pour l’attaquant de 32 ans, libre de s’engager où il veut depuis l’annonce de son départ du Real. Cette saison, il n’a disputé que sept matchs toutes compétitions confondues (un but, aucune passe décisive).

Une chose est sûre, il ne prendra pas sa retraite. Son objectif est clair : avoir du temps de jeu, si possible dans un club ambitieux, en vue du Mondial 2022 au Qatar. "Je veux juste jouer avant la Coupe du monde pour être aussi en forme que possible. Car c'est très difficile d'avoir du rythme et une bonne condition physique quand on ne joue pas. J'espère que je vais pouvoir profiter de mes vacances et ensuite décider où je veux être et ce que je veux faire", a-t-il déclaré ce vendredi.