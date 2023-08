Mercato: c'est officiel, Lens recrute Elye Wahi et signe le plus gros transfert de son histoire

Avant le match de Ligue 1 contre Rennes, le RC Lens a officialisé ce dimanche la signature d'Elye Wahi en provenance de Montpellier. L'attaquant français de 20 ans devient la recrue la plus chère de l'histoire du club nordiste.

Mission: faire oublier Loïs Openda. Un peu plus d'un mois après le départ de l'attaquant belge, le RC Lens a engagé 35 millions d'euros, bonus compris, pour s'attacher les services d'Elye Wahi. Comme révélé par RMC Sport, le prometteur attaquant français (20 ans) s'est officiellement engagé pour cinq ans avec le club nordiste. Il quitte le Montpellier HSC, son club formateur, après avoir notamment marqué 19 buts la saison dernière en Ligue 1.

Il s'agit du recrutement le plus onéreux de l'histoire du RC Lens. Le précédent record datait de l'an dernier pour la signature de... Loïs Openda (16 M€). Ce dernier a quitté le club cet été pour le RB Leipzig, en échange d'environ 40 M€.

International espoirs, Elye Wahi a disputé 92 matchs pour son club formateur depuis 2021. Son bilan affiche 32 buts et 9 passes décisives. L'annonce de sa signature a été faite dans un Bollaert bouillant, à 20h09 - clin d'oeil à son numéro 9 - après une vidéo de l'ancien capitaine Seko Fofana, parti à Al Nassr.

Courtisé par plusieurs clubs

Ces statistiques lui ont attisé les convoitises de plusieurs clubs européens. Chelsea, West Ham et l'Eintracht Francfort ont été cités tout au long de ce mercato estival. Le Paris Saint-Germain a aussi été évoqué.

À la faveur de ses nombreuses ventes et des rentrées d'argent liées à la deuxième place du dernier championnat et de la qualification pour la Ligue des champions, le RC Lens a pu débourser plus de 65 millions d'euros au cours de cette fenêtre de transferts avec les signatures d'Andy Diouf, Angelo Fulgini, Oscar Cortés, Morgan Guilavogui et Stijn Spierings entre autres.