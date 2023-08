Mercato: Wahi à un pas de Lens

Lens a perdu Loïs Openda, parti à Leipzig en Bundesliga, mais est en passe de signer un très joli coup sur le marché français. Selon nos informations, le club nordiste est sur le point de boucler l'arrivée d'Elye Wahi.

Lens a perdu Loïs Openda, parti à Leipzig en Bundesliga, mais est en passe de signer un très joli coup sur le marché français. Selon nos informations, le club nordiste est sur le point de boucler l'arrivée d'Elye Wahi.

Contrat de cinq ans

Révélation de Ligue 1 la saison dernière, l'attaquant de 20 ans était suivi de très près par West Ham et Francfort. Mais sauf énorme retournement de situation, le joueur sera lensois dans les prochains jours. Le montant de l'opération se situe autour de 35 millions d'euros bonus inclus, pour un contrat de cinq ans.

Comme avancé par RMC Sport ce vendredi, trois clubs se détachaient pour enrôler le jeune talent offensif héraultais: Lens, qui cherchait absolument un remplaçant à Openda, West Ham et Francfort. Si les Hammers ont été un temps bien placés, le non départ de Lucas Paqueta à Manchester City - transfert mis en stand by à cause d'une enquête de la Fédération anglaise dont le joueur fait l'objet - a ralenti le mouvement. Francfort, de son côté, devait attendre que la situation de Randal Kolo Muani se décante pour faire une offre ferme.