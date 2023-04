Mercato: c'est officiel, Rudi Garcia est viré par Al-Nassr

Le club saoudien Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo, a annoncé ce jeudi s'être séparé "d'un commun accord" de Rudi Garcia, qui était en poste depuis juillet 2022.

Il aura tenu un peu plus de neuf mois. Arrivé sur le banc d’Al-Nassr le 29 juin 2022, Rudi Garcia a officiellement été viré ce jeudi. "La direction du club a décidé de mettre fin à son contrat d’un commun accord. Nous avons apprécié tous ses efforts, et nous lui souhaitons du succès", a annoncé le club saoudien dans un bref communiqué.

Cette éviction n’est pas une surprise. Selon plusieurs médias, Garcia s’était brouillé ces dernières semaines avec une grande partie de son vestiaire. Le ton serait même monté avec certains joueurs, ce qui aurait poussé ses dirigeants à mettre fin à son aventure. L’ancien coach de Lyon et Marseille paie également les résultats décevants de son équipe. Malgré l’arrivée à prix d’or de Cristiano Ronaldo cet hiver, Al-Nassr pointe à la deuxième place de son championnat avec trois longueurs de retard sur Al-Ittihad, le leader entraîné par le Portugais Nuno Espirito Santo.

Mourinho cité pour succéder à Garcia

Le week-end dernier, Garcia avait haussé le ton après le triste nul concédé face à Al Feiha (0-0), modeste dixième. "Le résultat est vraiment mauvais, et nous ne sommes pas contents, avait-il lancé. Je ne suis pas satisfait de la performance des joueurs. Il reste sept matchs, nous allons essayer de récupérer, et nous réalisons que ce n'est pas facile après avoir perdu deux points, mais tout est possible." A l’issue de cette rencontre, Ronaldo avait quitté le terrain très remonté, après avoir eu un vif échange avec ses coéquipiers. Alors qui sera son prochain entraîneur ?

A en croire la presse madrilène, les dirigeants d’Al-Nassr rêvent notamment de José Mourinho, actuellement sur le banc de la Roma.