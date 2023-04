Mercato: Al-Nassr rêve de Mourinho pour remplacer Rudi Garcia et entraîner Ronaldo (les sommes sont folles)

Le club saoudien d'Al-Nassr ferait désormais de José Mourinho sa priorité pour prendre la suite de Rudi Garcia sur le banc de l'équipe première. Le technicien portugais aurait déjà reçu une offre salariale XXL pour retrouver Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite.

Rudi Garcia n'est pas encore officiellement parti que les premières rumeurs se multiplient autour de son potentiel remplaçant à Al-Nassr. Dans la foulée de l'annonce de l'éviction du technicien par la presse espagnole, le journal AS a révélé la priorité du club saoudien pour le remplacer. Ni plus ni moins que José Mourinho.

Confortant les éléments sortis récemment autour d'un intérêt de l'Arabie saoudite pour le Portugais, soit pour la sélection soit pour un club de Riyad, le quotidien ibérique se montre cette fois plus catégorique: Al-Nassr veut le 'Special One' comme entraîneur et lui a proposé un contrat de deux ans avec un salaire mirobolant avoisinant les 100 millions d'euros sur la période.

Vers des retrouvailles CR7-Mourinho?

Aude-là des questions autour de la situation contractuelle de Rudi Garcia, toujours pas officiellement réglée, Al-Nassr devra aussi convaincre la Roma de laisser partir José Mourinho à un an de la fin de son contrat. Un temps cité au PSG pour l'après-Galtier, le Portugais semblait donner la priorité au club italien et souhaitait aller au bout de son contrat. Reste désormais à savoir si la juteuse proposition venue du Golfe le fera changer d'avis.

En répondant favorablement aux sirènes d'Al-Nassr, l'ancien entraîneur de Porto, Chelsea ou encore du Real Madrid retrouverait un certain Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite. Arrivé lors du mercato hivernal dans la cité saoudienne, le quintuple lauréat du Ballon d'or y enchaîne les buts avec déjà 11 réalisations en 12 rencontres toutes compétitions confondues.

Après avoir travaillé ensemble du côté du Real Madrid entre 2010 et 2013, les deux stars lusitaniennes pourraient donc être à nouveau réunies en Arabie saoudite.

Pendant leur première aventure commune au sein du club merengue, pour la deuxième génération des Galactiques avec Kaka ou encore Sergio Ramos et Karim Benzema, José Mourinho et Cristiano Ronaldo n'avaient pas réussi à remporter la Ligue des champions et n'avaient glané qu'un seul titre en Liga. Une collaboration qui avait notamment été marquée par quelques frictions entre les deux compatriotes portugais.