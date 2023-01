Mercato: "Ce n’est pas contre Marseille", Digard dément avoir lancé une pique à l’OM sur Moffi

Après la victoire de Nice face à Lille, ce dimanche en Ligue 1 (1-0), Didier Digard a une nouvelle fois exprimé son envie de recruter Terence Moffi cet hiver. Le coach des Aiglons en a profité pour clarifier ses récents propos sur l’attaquant de Lorient. En affirmant qu’il n’avait pas voulu tacler l’OM, également à l’affût sur ce dossier.

Il avait répondu avec un large sourire il y a deux jours. Mais au moment de clarifier son propos, Didier Digard a opté pour un ton plus sérieux. Après la victoire face à Lille, ce dimanche en Ligue 1 (1-0), le coach de Nice est revenu sur sa récente sortie à propos de Terence Moffi. Il y a deux jours, le technicien de 36 ans a qualifié l’attaquant de Lorient de "garçon intelligent" en commentant le fait qu’il privilégiait le Gym à l’OM, également intéressé par ses services.

"On m’a posé une question sur Terem Moffi et les Marseillais l’ont pris pour eux, a expliqué Digard. Quand je disais que Terem est un garçon intelligent, c’est parce qu’il a un club qui souhaite le vendre à un autre club. Ce n’est pas son choix. Et lui n’en démord pas, il veut venir chez nous donc je trouve que c’est une forme d’intelligence de ne pas se laisser dicter les choses, peu importe les montants… Donc ce n’est pas contre Marseille et je jugeais le joueur sur sa manière de gérer cet événement. Tout le monde peut se calmer là-dessus."

Digard "espère" que Moffi va rallier Nice

Comme expliqué par RMC Sport, l’attaquant nigérian de 23 ans, auteur de 12 buts en 18 matchs de L1 avec les Merlus cette saison, est proche de s’engager avec Nice, après avoir repoussé les avances de Marseille. Un accord est attendu d’ici peu.

"Est-ce que j’espère que Terem va nous rejoindre? Oui, forcément, a confirmé Digard. Quand on voit autant de clubs intéressés par un tel joueur et les statistiques qu’il peut avoir, forcément on espère. Est-ce que je serais déçu si je dois garder ce groupe? Non, parce que j’aime mon groupe. Est-ce qu’on aura d’autres renforts? Sincèrement, je ne sais pas. Je n’aime pas trop me projeter. J’aime surtout considérer les gens qui sont là".