Lorient: "Il a besoin de faire le point", Le Bris justifie l'absence de Moffi contre Rennes

Cible prioritaire de l'OGC Nice en cette fin de mercato, Terem Moffi ne figurait pas sur la feuille de match vendredi pour le derby breton entre le FC Lorient et le Stade Rennais (2-1). Son coach Régis Le Bris a expliqué pourquoi après la rencontre.

Il était dans le groupe… mais pas sur la feuille de match. Courtisé par Marseille et surtout l'OGC Nice, Terem Moffi n’a pas participé à la belle victoire du FC Lorient vendredi face au Stade Rennais (2-1), en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Comme expliqué par RMC Sport, les Aiglons font le forcing pour obtenir la signature de l’attaquant nigérian (23 ans) en cette fin de mercato, alors que Pablo Longoria a décidé de ne pas insister, refroidi par le peu d’enthousiasme montré par le joueur à l’idée de rejoindre Marseille. Côté niçois, on se veut confiant, avec des négociations toujours en cours avec les Merlus, qui ont déjà trouvé son successeur.

"Aujourd’hui, il est toujours Lorientais"

Ils ont annoncé l’arrivée en provenance de l’OM de l’international sénégalais Bamba Dieng (22 ans), qui a été présenté à son nouveau public avant le coup d’envoi du derby breton. Moffi, lui, semble plus que jamais sur le départ. "Il n’y a pas de problème psychologique avec Terem, il y a une période qui est très perturbée. Je le redis, c’est une bonne nouvelle pour le FCL d’avoir un attaquant de cette qualité dans son effectif. Il est très convoité, il nous a beaucoup apporté lors de la première partie de saison en marquant douze buts. Dans cette période de sollicitations multiples, il y a des questionnements sur son projet, et il a besoin de faire le point", a précisé son entraîneur Régis Le Bris après la rencontre.

"Il n’était pas dans les dispositions pour se donner à 100% aujourd’hui. Pour nous, c’est bien qu’Ibra (Koné) et que d’autres puissent prolonger l’effort de l’équipe et donner du temps à toutes les personnes qui vont traiter ce sujet autour de Terem pour prendre la bonne décision. On verra où ça mène au 1er février. Est-ce que Moffi est déjà parti dans mon esprit ? Non, pas aujourd’hui, il est toujours Lorientais. On va avoir quelques jours de discussions entre lui, le président, les clubs qui peuvent le convoiter… Je ne peux pas dire aujourd’hui comment ça va se terminer", a ajouté l’entraîneur lorientais. Pour rappel, le mercato hivernal refermera ses portes en France le mardi 31 janvier.