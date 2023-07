Mercato: chauffeur-livreur, smicard et star de Malte... L’étonnant parcours de Teddy Teuma, la recrue de Reims

Agé de 29 ans, Teddy Teuma s'est engagé vendredi avec le Stade de Reims. Avant de se révéler en Belgique avec l'Union Saint-Gilloise notamment en Ligue Europa, ce milieu de terrain polyvalent et grande gueule a bossé dans la boucherie de son père. De son Var natal au Red Star en passant par la Belgique et la sélection maltaise, découverte d'un joueur qui gagne à être connu.

Pour l’instant, les supporters de Reims n’ont découvert que ses "talents" d’acteur. C’est à travers une vidéo amusante et décalée que le club champenois a annoncé vendredi l’arrivée du milieu de terrain Teddy Teuma. Celui qui arrive du club belge de l'Union Saint-Gilloise (D1 belge) joue le rôle d’un joueur sans club qui passe son entretien d’embauche.

S’il y a bien un reproche que l’on ne peut pas faire à Teddy Teuma, c’est son manque de polyvalence. Car le natif de Toulon sait faire beaucoup de choses. Et pas seulement dans le football. Reims, 11ede Ligue1, n'a pas seulement recruté un joueur capable de jouer à tous les postes du milieu de terrain. La formation champenoise a aussi signé un joueur de caractère au parcours singulier.

"Je gagnais 1.200 € par mois. Ça m'a aidé à découvrir la vraie vie"

Oubliez les belles histoires de jeunes cracks surclassés dans les centres de formation. A 19 ans, l’enfant du Var joue à Hyères, en CFA. Pour subvenir à ses besoins, il bosse aussi comme chauffeur-livreur de nuit dans la boucherie de son père à La Garde. "Pendant une saison, je me levais à 2h tous les matins, je rentrais chez moi à midi et j'allais m'entraîner le soir, racontait-il au Parisien en 2017. C'est là que j'ai réalisé la chance que j'avais, de faire ce que j'aime. Même si ce n'est pas non plus la guerre, ce n'était pas toujours simple, de se lever au milieu de la nuit pour aller chercher des sous et nourrir la famille. Je gagnais le smic, 1.200 euros par mois. Ça m'a aidé à découvrir la vraie vie."

Il a emmené l'Union Saint-Gilloise en quart de finale de Ligue Europa

Son premier contrat pro, Teddy Teuma le signe à 22 ans au Red Star, en National, après un passage à Boulogne-sur-Mer. En Seine-Saint-Denis, sous les ordres de Régis Brouard, Teddy Teuma remporte le titre de champion en 2018. Six mois plus tard, en janvier 2019, le milieu de terrain rejoint la Belgique, en D2. Il participe à la montée de l’Union Saint-Gilloise en Jupiler Pro League en 2021. Vice-champion en 2022, il devient capitaine. Dans le vestiaire, il n'hésite pas à rappeler son passé de chauffeur-livreur pour motiver ses troupes avant un barrage de... Ligue des champions. Car le Toulonnais a brillé cette saison en Coupe d’Europe, atteignant les quarts de finale de la Ligue Europa (élimination face au Bayer Leverkusen).

Avec Malte pour "embêter certaines nations"

Si cette trajectoire est peu banale, c’est aussi parce que Teddy Teuma est devenu l’un des cadres de Malte, 173e sélection à la Fifa avec laquelle il compte 31 sélections (3 buts) : "J’avais des origines maltaises grâce à mon grand-père, explique-t-il à Téléfoot en 2021. Malte nous a contactés pour nous annoncer la bonne nouvelle." Le joueur ignore alors qu’il a en fait des origines maltaises via son… arrière-arrière grand-père. "C’est une réelle fierté de pouvoir dire que je suis un footballeur international, même si je ne pense pas qu’on ait le niveau pour atteindre quelque chose. On est là pour se battre, embêter certaines nations. J’ai pu affronter un joueur comme Modric, pour moi c’est un rêve éveillé."

Ce jour-là, Malte s’incline pourtant 6-1. "Après une défaite, j’ai normalement envie de tout casser. Mais là, je me suis assis, j’ai mis le maillot de Modric devant moi et j’ai profité du moment”, se souvient-il sur le site 7 Sur 7. Cette saison, à bientôt 29 ans, il aura peut-être à nouveau l’occasion de briller et pourquoi pas d’échanger son maillot avec Mbappé ou Neymar. A Reims, on n’attend que ça.