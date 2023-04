Mercato : Chelsea a lancé les grandes manoeuvres pour s'offrir Gavi

Des émissaires de Chelsea ont rencontré l’agent de Gavi (18 ans, FC Barcelone) à Madrid selon AS. Une autre rencontre est d’ores et déjà prévue et devrait avoir lieu rapidement.

Chelsea a dépensé une fortune cet hiver pour se renforcer sans pour autant obtenir les résultats escomptés jusqu’à maintenant. Mais rien ne semble arrêter la folie des grandeurs des nouveaux propriétaires du club londonien, qui entend réajuster son effectif cet été si l’on en croit certaines informations. Selon AS, le club anglais a déjà entamé les démarches auprès de l’entourage de Gavi (18 ans).

Un premier contact aurait été établi il y a trois semaines. Le directeur sportif Christopher Vivell souhaitait faire connaître au joueur sa volonté de le recruter et la place qu’il occuperait à Chelsea dans l’ambitieux projet porté par le propriétaire et président du club Todd Boehly, explique le journal espagnol. Ce premier rendez-vous aurait été à ce point satisfaisant que les deux parties auraient convenu d’aller de l’avant, croit savoir AS. Cette information sort dans un contexte particulier.

Luis Enrique, un argument de poids ?

Lors de son intronisation à la tête de l’équipe première du FC Barcelone, fin 2021, Xavi avait expressément demandé à ce que le contrat de Gavi soit renouvelé au plus vite. "Il faut faire des efforts financiers pour le garder", exhortait le technicien catalan, ancien milieu emblématique des Blaugranas.

Le contrat de Gavi a bien été renouvelé en septembre 2022, conformément aux exigences de son entraîneur - jusqu’au 30 juin 2026 -, mais le Barça n’a pas été autorisé à valider son contrat auprès de la Liga, l’instance présidée par Javier Tebas estimant que Barcelone dépassait le plafond de la masse salariale. Si une première décision de justice a permis au Barça de faire jouer Gavi, la Liga a interjeté appel de ce premier verdict, tandis que le club d’Elche a lui-même déposé un recours auprès de la Fédération espagnole (RFEF).

En attendant un jugement définitif dans cette affaire, Chelsea pourrait profiter de l’imbroglio pour s’immiscer dans ce dossier et faire valoir ses propres intérêts. L’arrivée éventuelle de Luis Enrique sur le banc du club anglais dans les mois qui viennent plaiderait en faveur des Blues. L’ancien sélectionneur de la Roja est celui qui a propulsé le jeune milieu (formé au Betis avant de rejoindre le Barça en 2015) en sélection alors qu’il ne comptait en tout et pour tout que six matches professionnels, dont deux titularisations.