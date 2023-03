Mercato: Chelsea, Atlético… le grand flou pour l'avenir de Joao Felix, un bras de fer à venir?

L’attaquant portugais Joao Felix, actuellement à Chelsea, aimerait prolonger l’aventure chez les Blues, où il est actuellement prêté par l’Atlético Madrid qui avait déboursé 127 millions d’euros pour le faire venir de Benfica. Mais les performances du joueur de 23 ans interrogent.

Va-t-il revenir? Va-t-il rester? Quid de la situation de Joao Felix, en prêt à Chelsea depuis la mi-janvier et désireux de rester plus longtemps à Londres? L’attaquant est heureux chez les Blues, selon le quotidien madrilène As, et a retrouvé des couleurs au sein de l’effectif de Graham Potter, à qui il est prêté par l'Atlético de Madrid.

Après des débuts manqués contre Fulham le 12 janvier dernier en championnat (1-2) et un carton rouge, le Portugais a réussi son retour avec l’ouverture du score contre West Ham après 16 minutes de jeu (1-1). Son entraîneur n’a cessé de le titulariser depuis et l’attaquant s’est bien imbriqué dans le plan de jeu du coach anglais. Il n’a cependant pas marqué lors des huitièmes de finale de Ligue des champions contre Dortmund et n’a ajouté qu’un seul but, contre Everton en Premier League (2-2) juste avant la trêve internationale.

Le joueur de 23 ans a été appelé par le nouveau sélectionneur de la sélection portugaise Roberto Martinez, aux côtés de Cristiano Ronaldo.

Un joueur acheté 127 millions d'euros

Malgré les envies de Felix de poursuivre l’aventure londonienne, le prêt payant (11 millions d’euros) de 6 mois entraînera le retour du joueur en Espagne, à l’Atlético Madrid, qui avait déboursé 127 millions pour l’arracher à Benfica. Une somme importante qui fait réfléchir à Madrid où les Colchoneros ne pensent pas à vendre le joueur dans l’immédiat. Ou bien pour un montant conséquent, aux alentours de 100 millions d’euros. Son jeune âge laisse penser à une possible construction autour du buteur, mais Joao Felix ne voudrait pas revenir sous les ordres de Diego Simeone, en poste encore jusqu’en 2024.

L’Atlético Madrid a démontré qu’il arrivait à se débrouiller sans lui et que Memphis Depay, arrivé suite au départ du Portugais cet hiver, a fini par trouver ses marques (3 buts en 7 matches de Liga). Les Colchoneros n’ont plus perdu le moindre match après son arrivée à Chelsea et de plus en plus d’interrogations émergent sur son avenir.

Chelsea souhaite garder Felix mais...

Les Blues sont intéressés à l’idée de garder Felix, mais pour le moment le joueur n'a pas conquis tout le monde. Avec seulement deux buts, l’attaquant n’a pas encore fait ses preuves dans les rangs londoniens et sera très attendu pour les rendez-vous importants du club. Largué en Premier League (10e), avec 11 points de retard sur les places qualificatives à la prochaine Ligue des champions, Chelsea mise beaucoup sur une nouvelle victoire après 2021.

Opposé au Real Madrid en quart de finale, le club londonien doit aller au bout pour s’assurer une place en C1 l’an prochain. Si Chelsea élimine les Madrilènes, il affrontera en demies Manchester City ou le Bayern Munich, deux autres gros favoris à la victoire finale cette année.

Joao Felix aura l’occasion de briller dans les semaines à venir pour convaincre tout le monde qu’il a toujours le niveau d’un attaquant de classe européenne. Chelsea et l’Atlético Madrid seront très attentifs à ses performances et entraîneront en négociations si le joueur s’en donne les moyens.