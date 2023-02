Mercato: avant de penser à Neymar, Chelsea voudrait déjà acheter Joao Felix

Prêté à Chelsea lors du mercato hivernal, Joao Felix aurait déjà convaincu la direction des Blues. Le club anglais chercherait déjà une formule pour essayer de recruter définitivement l’attaquant portugais de l’Atlético de Madrid.

Chelsea a beau avoir dépensé des fortunes en janvier, cela n’a pas suffi pour battre le Borussia Dortmund lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. Incapable de marquer le moindre but face au BVB, les Blues de Graham Potter se sont même inclinés mercredi en Allemagne (1-0). Pas en réussite malgré une belle débauche d’énergie, Joao Felix a probablement constitué le principal danger pour la défense du Borussia.

Symbole du nouveau cycle lancé par Todd Boehly, le Portugais pourrait rapidement faire l’objet d’une offre pour un recrutement définitif. Prêté depuis le mercato hivernal, le joueur appartient toujours à l’Atlético de Madrid mais, selon Marca, les Blues espèrent le voir rester dans la durée à Londres. Une rumeur qui émerge alors que le nom de Neymar avait été évoqué, alors que son avenir semble en question au PSG.

L’Atlético veut faire monter les prix

Les Colchoneros risquent encore de se montrer intraitables au niveau business après avoir obtenu un joli chèque pour son prêt de six mois en Angleterre. Régulièrement cité au PSG, au Bayern Munich ou à Manchester United, Joao Felix dispose toujours d’une belle cote en Europe. Malgré son passage raté à Madrid, le Portugais semble en passe de se refaire la cerise à Chelsea. Une situation favorable aux Madrilènes qui devraient donc logiquement tenter de faire monter les enchères pour le buteur de 23 ans.

Prolongé avant de partir en Premier League, Joao Felix avait coûté près de 127 millions lors de son transfert en provenance du Benfica en 2019. L’Atlético de Madrid compte bien tout faire pour récupérer un maximum de sa mise de départ.

En clair, si Todd Boehly veut griller la concurrence et acheter le coéquipier de Cristiano Ronaldo en sélection, il va falloir y mettre le prix. Un souci de plus quand les récentes dépenses ont placé le club sous la surveillance de l’UEFA et du fair-play financier et alors que la rumeur autour de négociations concernant Neymar ont émergé ces dernières heures.