Premier League: Chelsea poursuit sa mauvaise série à Fulham, Joao Felix voit rouge pour sa première

Pour la troisième fois en l'espace d'une semaine, les Blues de Chelsea se sont inclinés, ce jeudi sur la pelouse de Fulham (2-1) lors du match en retard de la 7e journée de Premier League. Graham Potter a, de plus, perdu Denis Zakaria, sorti sur blessure, et Joao Felix, qui a écopé d'un rouge direct après un mauvais tacle.

La série noire continue pour Chelsea. Battus en championnat le 5 janvier sur sa pelouse par Manchester City (0-1), corrigés trois jours plus tard en Cup par le même adversaire (4-0), les Blues viennent de subir un troisième revers de suite ce jeudi contre un adversaire bien plus à leur portée. En match en retard de la 7e journée de la Premier League, les hommes de Graham Potter sont tombés à Craven Cottage (2-1). Les jours du manager anglais sur le banc du club londonien semblent plus que jamais comptés.

Chelsea s'enfonce, Potter plus que jamais sur la sellette

Ce jeudi, c'est un ancien joueur des Blues, Willian, qui a été le premier à frapper. Sur un tir du droit dévié par Chalobah dans le but de Kepa (1-0, 25e), le Brésilien est venu faire ressurgir les doutes dans une défense de Chelsea pas à la fête une nouvelle fois. Menés à la pause, les coéquipiers de Thiago Silva ont tout de même eu le mérite de revenir au score dès l'entame de la deuxième période grâce à Koulibaly sur un coup de pied arrêté malin de Mount (1-1, 47e). De quoi relancer les visiteurs dans ce derby de voisins - 2,5 kilomètres seulement séparent les enceintes respectives des deux équipes londoniennes -.

Sauf que dix minutes plus tard, le mauvais sort frappait deux fois : une première fois sur Denis Zakaria (55e), touché au genou après un mauvais appui et contraint de céder sa place ; une deuxième fois sur Joao Felix (58e), qui, pour sa première avec son nouveau club, sera expulsé directement pour un tacle mal maîtrisé qui s'est terminé sur le tibia de Tete. En infériorité numérique, Chelsea cédait une deuxième fois sur un centre magnifique de Pereira sur la tête de Vinicius, qui venait tromper Kepa à bout portant (2-1, 73e).

Avec cette 7e défaite de la saison, les Blues restent englués à la 10e place, à trois longueurs de Liverpool, 7e, mais qui compte un match en moins. Le podium, lui, est à 10 points. Belle opération en revanche pour les hommes de Marco Silva qui se replacent à la 6e place du championnat.