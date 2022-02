Mercato: Chelsea et Tuchel ciblent un défenseur du Real

Libres à la fin de la saison, les avenirs des défenseurs centraux Andreas Christensen et Antonio Rüdiger à Chelsea demeurent incertains. Afin de palier ces potentiels départs, les Blues auraient dans leur viseur Eder Militao. Mais comme le précise As, ce dossier n’a rien de facile.

L’arrière-garde de Chelsea, si solide depuis la saison dernière, pourrait avoir un nouveau visage d’ici quelques mois. En fin de contrat avec leur club en juin 2022, Andreas Christensen et Antonio Rüdiger tardent à trouver un accord avec la formation anglaise pour éventuellement prolonger l’aventure.

Afin d’anticiper un potentiel départ du Danois et de l’Allemand, le troisième de Premier League songerait lancer les hostilités pour une piste de renom. Selon As, il s’agirait d’Eder Militao (24 ans). Titulaire indiscutable sous les ordres de Carlo Ancelotti au Real Madrid, le Brésilien s’est enfin imposé comme un patron et justifie son achat en provenance du FC Porto en 2019. Comme précisé par le média espagnol, les Londoniens devront être très convaincants dans ce dossier.

Une opération presque impossible?

Même si le joueur de 24 ans serait une demande de Thomas Tuchel, les chances de le voir quitter l’Espagne l’été prochain sont minces. Encore sous contrat jusqu’en 2025, le Real Madrid n’a aucune intention de vendre son joueur comme le précise As. Un constat partagé par Militao, heureux d’avoir enfin pu saisir sa chance chez le leader de la Liga.

Chelsea aura peut-être plus de chances pour le cas Jules Koundé. Déjà visé lors du dernier mercato estival, les Blues n’auraient pas encore mis un terme à ce dossier. À voir si le Séville FC sera plus enclin aux négocations, mais la piste menant au Français semble avoir plus de chances de se concrétiser que celle menant au Brésilien.