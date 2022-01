Mercato en direct: Eriksen de retour en Premier League

Et bienvenue dans notre live pour suivre la dernière journée du mercato d'hiver! Cela s'annonce chaud avec plusieurs dossiers en phase de finalisation comme les arrivées prévues de Romain Faivre et Tanguy Ndombele à Lyon. Les choses pourraient aussi bouger du côté de l'OM (départ de Caleta-Car et Alvaro?). En grande difficulté en Ligue 1, Bordeaux et Saint-Etienne s'activent aussi pour se renforcer.