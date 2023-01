Mercato: Chelsea officialise l'arrivée de Badiashile

Benoît Badiashile est désormais un joueur de Chelsea. Les Blues ont officialisé l'arrivée du défenseur central français, qui s'engage pour sept ans et demi. L'AS Monaco va recevoir environ 38 millions d'euros.

Chelsea tient son nouveau défenseur central. Les Blues ont officialisé l'arrivée de Benoît Badiashile en provenance de l'AS Monaco. Le transfert était quasiment bouclé depuis plusieurs jours, la visite médicale validée en début de semaine, il ne manquait que l'annonce du club londonien, qui a dépensé environ 38 millions d'euros dans l'affaire. Badiashile s'engage pour sept ans et demi.

Badiashile, 21 ans et international français (2 sélections), quitte donc Monaco où il a été formé et où il a disputé 135 matchs depuis ses débuts en 2018. A Chelsea, il va devoir batailler pour se faire une place en défense centrale, où évoluent déjà Thiago Silva, Kalidou Koulibaly, Trevoh Chalobah et Wesley Fofana. Mais seul le Brésilien est pour le moment un titulaire indiscutable aux yeux de l'entraîneur Graham Potter.

Début d'un gros mercato pour les Blues

A Londres, le Monégasque sera d'ailleurs le seul défenseur central gaucher, ce qui peut lui ouvrir quelques portes. Il va aussi retrouver deux Français, Fofana et N'Golo Kanté, et un gros contingent d'anciens joueurs de Ligue 1 avec Edouard Mendy, Thiago Silva, Cesar Azpilicueta et Pierre-Emerick Aubameyang.

Pour Chelsea, Badiashile est la première recrue d'un mercato qui pourrait être agité. Il est question depuis plusieurs jours du recrutement d'Enzo Fernandez, pour qui Benfica compte bien récupérer un énorme chèque, et les Blues seraient aussi sur la piste de Mykhaïlo Mudryk au cas où l'Ukrainien ne signe pas à Arsenal, où il est pour le moment pressenti. Des ambitions dans la lignée du très coûteux mercato de l'été dernier.