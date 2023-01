Mercato: pourquoi ça coince un peu pour Enzo Fernandez à Chelsea

Annoncé avec insistance à Chelsea lors du mercato hivernal, Enzo Fernandez demeure encore un joueur du Benfica Lisbonne. Les deux clubs n’ont toujours pas réussi à s’entendre sur l’indemnité de transfert du champion du monde argentin.

L’affaire semblait bouclée mais finalement, il va falloir encore attendre un peu. Cible de Chelsea ces dernières semaines, Enzo Fernandez n’est toujours pas un joueur des Blues. Annoncés tout proches d’un accord, les dirigeants londoniens et ceux du Benfica ont visiblement un peu de mal à conclure.

Selon les informations de ESPN, les négociations connaîtraient un petit coup d’arrêt en raison de l’indemnité à verser pour le milieu argentin de 21 ans.

Benfica inflexible sur le prix

Tout juste auréolé d’un titre de champion du monde, Enzo Fernandez a même été élu meilleur jeune du Mondial 2022 au Qatar. Révélation de l’Albiceleste pendant la compétition, le joueur du Benfica a marqué les esprits et a suscité de nombreux intérêts en Europe.

Conscient de la belle plus-value à récupérer pour un joueur acheté autour de 12 millions d’euros cet été à River Plate, le club lisboète espère faire monter les prix.

Si Chelsea semblait prêt à offrir plus que sa clause libératoire fixée à 120M€, cela ne serait désormais plus le cas. Outre la question du montant de chaque versement, le club appartenant à Todd Boehly voudrait un peu faire baisser la facture pour le prometteur milieu axial.

Au sein de l’équipe londonienne, on ne serait pas forcément emballé à l’idée d’exploser le record du club pour un tel transfert et notamment à cause du besoin de rester dans les clous du fair-play financier. Mais du côté du Benfica Lisbonne, on se montre encore inflexible: Enzo Fernandez partira en janvier seulement si sa clause libératoire est payée.