Chelsea: les vacances de Potter ruinées par les mauvais résultats de son équipe

Graham Potter, manager de Chelsea, a révélé avoir beaucoup cogité pendant ses vacances dans un endroit paradisiaque. Il reprend la compétition ce mardi face à Bournemouth en Premier League.

Chelsea retrouve la compétition ce mardi face à Bournemouth (18h30) après un mois et demi de coupure. Mais les Blues n’ont jamais quitté l’esprit de Graham Potter, le manager, pendant ses vacances. Celui qui a été nommé en septembre en remplacement de Thomas Tuchel confie avoir été perturbé par la mauvaise série de son équipe avant la coupure. Chelsea reste sur trois défaites de rang et même cinq matchs consécutifs sans victoire en Premier League (deux nuls, trois défaites). Il a aussi été éliminé de la League Cup par Manchester City. Une série qui a fait plonger les Blues à la neuvième place du championnat.

"En contemplant l'océan Pacifique, je pensais au Chelsea Football Club"

"J'aurais préféré partir en vacances avec quelques victoires derrière moi, car j'aurais probablement été une meilleure compagnie pour ma pauvre femme, a confié Potter en conférence de presse lundi. En contemplant l'océan Pacifique, elle pensait au moment merveilleux que nous passions, et moi je pensais au Chelsea Football Club."

"Mais heureusement, elle est avec moi depuis assez longtemps pour savoir que c'est comme ça, a-t-il ajouté. Ensuite vous devez utiliser la douleur, la frustration, la déception des dernières semaines pour dire: ‘OK, comment pouvons-nous aller de l'avant?’. Et puis, comme pour tout, un peu de distance vous donne ce temps, un peu de perspective, et ensuite il s'agit de commencer le processus d'intégration de tous les joueurs et de reprendre l'apprentissage de cette époque et de dire: ‘OK, nous devons montrer une certaine direction’."

Après le match contre Bournemouth ce mardi, Chelsea se déplacera sur le terrain de Nottingham Forest le jour du Nouvel An avant d’affronter Manchester City deux fois en trois jours, d'abord en championnat (5 janvier), puis au troisième tour de la FA Cup (8 janvier).