Mercato: Chelsea pourrait offrir 130 millions d’euros à l’Inter pour Lukaku

Selon des informations de Sky Italia, Chelsea serait prêt à émettre une nouvelle proposition à l'Inter Milan pour Romelu Lukaku, chiffrée à 130 millions d'euros. L'attaquant belge serait séduit par le projet et semble proche d'un retour en Premier League.

Champion d'Italie avec l'Inter Milan lors de la dernière saison, Romelu Lukaku pourrait signer prochainement un retour fracassant à Chelsea. Du moins, les Blues aimeraient recruter l'attaquant belge, qui est déjà passé à Londres entre 2011 et 2014 mais qui n'avait joué qu'un total de 15 matchs.

Lukaku flatté par la proposition

Arrivé il y a 10 ans en provenance du championnat belge et Anderlecht, Romelu Lukaku avait coûté plus de 20 millions d'euros à Chelsea, qui l'avait prêté ensuite à West Bromwich et Everton. Selon Sky Italia, Chelsea serait prêt cette fois à mettre 130 millions d'euros sur la table pour recruter à nouveau Lukaku.

Ces derniers jours, l'Inter Milan a déjà refusé des offres du club de Premier League. Chelsea avait proposé notamment 110 millions d'euros et Marcos Alonso en échange. D'un point de vue personnel, Romelu Lukaku pourrait percevoir 12 millions d'euros annuels, contre 8 millions actuellement à l'Inter Milan.

Avec 130 millions, l'Inter Milan pourrait cèder Romelu Lukaku. Le joueur serait en tout cas flatté par la proposition des Blues et emballé par le projet présenté par l'équipe dirigée par Thomas Tuchel. Avec 64 buts inscrits en l'espace de deux saisons avec l'Inter Milan, Romelu Lukaku s'est définitivement imposé comme un numéro 9 de référence du football européen. Pour le remplacer, l'Inter aurait déjà commencé à chercher des remplaçants et les noms de Duvan Zapata (Atalanta) et Joaquin Correa (Lazio Rome) ont été évoqués.