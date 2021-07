Mercato: Lukaku aurait refusé une offre alléchante de Chelsea

Romelu Lukaku aurait fait l’objet d’une offre salariale XXL de la part de Chelsea afin de le faire revenir en Angleterre. Offre alléchante mais poliment refusée par l’international belge, qui veut continuer avec l’Inter Milan.

Définitivement devenu l’un des meilleurs buteurs du football mondial à l’Inter Milan, Romelu Lukaku attise forcément les convoitises. Au sortir d’une nouvelle saison en Serie A étincelante, champion d’Italie et deuxième au classement des buteurs (24 réalisations derrière Cristiano Ronaldo), tout comme d’un Euro 2021 convaincant sur le plan personnel (4 buts en 5 matches), le Belge fait des envieux en Angleterre, où Chelsea lui fait une cour assidue.

Déjà passé par les Blues entre 2011 et 2014, où il n’avait pas laissé un souvenir impérissable – une saison 2011-12 sans but, puis des prêts successifs (et bien plus concluants) à West Ham puis Everton –, Lukaku serait ardemment désiré par le champion d’Europe en titre, qui voit le nouveau joueur qu’il est devenu. Le club de Thomas Tuchel serait même prêt à mettre les petits plats dans les grands pour rapatrier son ancien attaquant de 28 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024 à Milan.

Chelsea prêt à mettre jusqu’à 130 millions d'euros sur la table?

Selon la Gazzetta dello Sport ce jeudi, Chelsea lui aurait proposé un salaire de plus de 10 millions d’euros annuels. Un chiffre conséquent, bien supérieur à ce que le paient actuellement les Nerazzurri (7,5 millions d’euros annuels, sans les primes). Mais cette offre aurait été immédiatement rejetée par l’international belge (98 sélections, 64 réalisations), qui se sent bien en Italie et ne désirerait de toute façon pas retrouver la Premier League, où il a évolué durant plus de huit ans de Londres à Manchester.

Le Corriere della Sera ajoute de son côté que les Blues, en quête d’un 9 de classe mondiale, seraient disposés à réaliser un énorme transfert. Et à mettre sur la table pas moins de 130 millions d’euros, voire à proposer divers échanges (Emerson, Marcos Alonso, Timo Werner). Une coquette somme qui pourrait faire réfléchir l’Inter Milan, en grosse difficulté financière et qui a déjà vendu Achraf Haklimi au PSG pour renflouer les caisses. Mais sans l’accord de Lukaku, l’opération serait déjà morte dans l’œuf.