Euro 2021: comment Chiellini et Bonucci ont obtenu une parade à Rome, malgré l'interdiction initiale

Au lendemain du sacre de la Nazionale en finale de l’Euro 2021, les Italiens ont pu célébrer leur titre avec leurs supporters dans les rues de Rome. Mais le bus transportant les champions d’Europe ne devait initialement pas défiler, avant que Bonucci et Chiellini ne s’en mêlent.

Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci ont joué leur rôle de leader jusqu’au bout. Les deux capitaines de routes de la Nazionale ont effectivement fait en sorte que leur bus défile dans les rues de Rome ce lundi, alors que la parade n’était initialement pas autorisée. Ce qui a provoqué le désarroi de Matteo Piantedosi, préfet de Rome.

"La FIGC (fédération Italienne) a demandé à autoriser les joueurs à faire le tour de Rome en bus découvert, mais il a été clairement expliqué que ce n'était pas possible, explique-t-il à la Corriere della Sera. Nous avons dit que nous ne pouvions pas les autoriser". Il raconte ensuite ce qui était prévu dans les festivités.

La préfecture a craint "des problèmes d'ordre public"

La préfecture avait autorisé l'installation d'une "plate-forme à assembler sur la Piazza del Popolo, au centre de Rome, où les joueurs peuvent être ainsi célébrer avec les fans". La fédération avait ensuite insisté auprès de la préfecture ce lundi pour parader quand même en bus à impérial, même si Piantedosi affirme que les "positions n’avaient pas changé".

"Les joueurs avaient la ferme intention de continuer les célébrations avec un trajet en bus ouvert", explique-t-il ensuite, précisant qu’interdire la parade "aurait pu créer des problèmes d'ordre public" en raison de milliers de personnes déjà présentes dans les rues. Même si ce sont aussi les deux défenseurs azzurri qui ont fait en sorte d’autoriser ces célébrations, comme le confirme Piantedosi: "Chiellini et Bonucci ont montré leur intention avec détermination au personnel du service d’ordre".

Le coup de force de Bonucci

"À ce moment-là, il n'était pas possible de faire autre chose que de prendre note de la situation et de la gérer au mieux, se justifie le préfet. La complexité et la délicatesse sont attestées par les images d'où l'on peut voir que pratiquement seules les forces de police portaient le masque". Sur une vidéo diffusée par le Corriere della Sera, on y voit Leonardo Bonucci en discussion active avec des membres de la sécurité, quelques instants avant de monter dans le bus et de parader joyeusement dans les rues de la capitale.