Mercato en direct : City pense à Lewandowski en cas d'échec pour Kane

Alors que deux champions du monde sont sur le départ, l’attaquant du Barça Antoine Griezmann vers l'Atlético, son ancien club, et Olivier Giroud (Chelsea) attendu à l'AC Milan, deux autres buteurs affolent le marché des transferts et notamment Manchester City. Cible numéro un des champions d’Angleterre, Harry Kane est pour l’instant bloqué par Tottenham. Selon le Daily Mail, City aurait fait une offre de 100 millions de livres, soit un peu plus de 116 millions d’euros, qui a été rejetée par Daniel Levy, le boss des Spurs. Toujours d’après le média britannique, le club de Guardiola réfléchirait donc à un plan B en cas d’échec sur le dossier Kane. Et ce plan B s’appelle Robert Lewandowski. Le buteur polonais a encore deux ans de contrat avec le Bayern Munich mais il n’a toujours pas prolongé. Agé de 32 ans, Lewandowki a joué sous les ordres de Guardiola en Bavière entre 2014 et 2016. Manchester City est donc attentif mais le Real Madrid est aussi sur le coup.