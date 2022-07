Mercato: Clauss à l’OM, ce serait bien parti

L’OM discute toujours avec Lens pour recruter le latéral droit, Jonathan Clauss (29 ans), espéré par Igor Tudor. Selon Fabrizio Romano, les deux clubs seraient même tombés d'accord ces dernières heures.

Jonathan Clauss (29 ans) se rapproche de l’OM. Selon le journaliste italien, Fabrizio Romano, Lens a accepté une nouvelle offre du club olympien pour le transfert de son latéral droit. Ciblé par le nouvel entraîneur Igor Tudor, l’international français est vite devenu une priorité à ce poste et Marseille a rapidement engagé des discussions avec les Sang et Or. Les Nordistes ont repoussé trois premières offres: une à cinq millions d’euros (+un million de bonus), puis une seconde de six millions d’euros (+1 million de bonus).

Selon L’Equipe, l’OM en a formulé une autre à la hausse (6,5 millions d’euros, +1,5 million d’euros de bonus), lundi. Celle-ci aurait de nouveau été écartée par le Racing qui attendait un chèque de 10 millions d'euros pour son joueur qui n’a plus qu’un an de contrat dans les Hauts de France. Mais cela n’a pas mis fin aux discussions entre les deux parties qui, selon Romano, seraient finalement tombées d’accord. Le montant du transfert n’a pas filtré mais se situera donc entre la dernière offre de l’OM et le montant souhaité par Lens, où Clauss joue depuis deux saisons après son arrivée en provenance de l’Arminia Bielefeld.

Devenu international français en mars dernier (4 sélections), Clauss souhaitait rejoindre la Canebière où il découvrira la Ligue des champions la saison prochaine. Il s’offrira aussi une exposition un peu plus importante à quelques mois de la Coupe du monde qu’il pourrait disputer avec l’équipe de France. Des médias anglais évoquaient récemment des intérêts de Manchester United et Chelsea. Mais aucun des deux clubs n’auraient formulé d’offre à Lens. Rien n’a filtré sur la durée du contrat de l’arrière droit.

Après Samuel Gigot, Isaak Toué et Chancel Mbemba, l’OM s’apprête encore à renforcer son secteur défensif. Lundi soir, le club a aussi annoncé avoir trouvé un accord avec Grenade pour l’arrivée de l’attaquant colombien Luis Suarez (24 ans). Ces arrivées ne devraient pas être les dernières puisque le gardien Ruben Blanco (26 ans) devrait être prêté. Le club cherche aussi une recrue au poste de latéral gauche.