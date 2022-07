Mercato: l’OM serait d’accord avec Tiémoué Bakayoko mais Tudor freine le dossier

Selon Foot Mercato, l’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec le milieu de terrain français Tiémoué Bakayoko. Mais le joueur prêté à l’AC Milan appartient à Chelsea et Igor Tudor ne serait pas favorable à sa venue.

L’OM va-t-il bientôt muscler son milieu ? En quête d’un renfort à la récupération, l’Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur Tiémoué Bakayoko. D’après Foot Mercato, le club phocéen et le joueur de 27 ans se sont même mis d’accord sur les bases d’un contrat de quatre ans. Mais la venue de l’international français (1 sélection) est encore loin d’être actée.

Valence serait aussi sur le coup

Igor Tudor, le nouvel entraîneur olympien, ne serait pas favorable à sa venue. Une arrivée qui avait été validée par le président Pablo Longoria et l’ex-coach Jorge Sampaoli avant son départ de Marseille. Par ailleurs, le champion de France 2017 avec Monaco est sous contrat avec Chelsea. Arrivé chez les Blues en 2017, Bakayoko a été prêté successivement à l’AC Milan, Monaco, Naples et à nouveau Milan depuis l’été dernier et jusqu’en 2023. Un prêt que les Blues devront donc interrompre en cas de transfert à Marseille. Le nom du milieu de terrain a aussi circulé en Espagne, du côté de Valence, une équipe entraînée par Gennaro Gattuso, un entraîneur que le Français connait bien depuis leur collaboration à Milan.