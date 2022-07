Mercato: Clément Lenglet prêté par le Barça pour se relancer à Tottenham

Comme pressenti, Clément Lenglet a été prêté une saison à Tottenham par le FC Barcelone, jusqu'au 30 juin 2023. C'est la 5e recrue des Spurs lors de ce mercato estival.

Le défenseur international français du FC Barcelone Clément Lenglet a été prêté pour une saison à Tottenham, annoncent les deux clubs vendredi. "Le FC Barcelone et Tottenham ont trouvé un accord concernant le prêt de Clément Lenglet jusqu'au 30 juin 2023", écrit le Barça dans un communiqué.



Il s'agit de la cinquième recrue du club anglais entraîné par l'Italien Antonio Conte durant le mercato estival, après les signatures du Brésilien Richarlison (ex-Everton), du Croate Ivan Perisic (Inter Milan), du Malien Yves Bissouma (Brighton) et du gardien de but anglais Fraser Forster (Southampton).

Une confiance à retrouver

"Nous sommes heureux d'annoncer la signature de Clément Lenglet en prêt pour une saison en provenance de Barcelone", écrit de son côté Tottenham dans un communiqué. Âgé de 27 ans, Lenglet avait rejoint le Barça depuis le FC Séville en 2018 pour une montant de 35 millions d'euros. Il avait signé son premier contrat professionnel en 2013 avec l'AS Nancy-Lorraine. Il a été champion d'Espagne avec Barcelone en 2019.



La saison dernière, Lenglet avait perdu son statut de titulaire indiscutable en raison d'une série d'erreurs.