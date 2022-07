Mercato en direct: Radonjic prêté en Serie A, Issa Diop n'ira pas à Lyon et est sur le point de rejoindre Fulham

Petit à petit les clubs européens retrouvent le chemin de l'entraînement pour préparer le début de la saison 2022-2023 et continuent aussi leur recrutement lors du mercato estival. Si plusieurs gros transferts ont déjà eu lieu, certaines stars mondiales n'ont toujours pas trouvé preneur. L'avenir de Paul Pogba ou encore celui d'Ousmane Dembélé ne sont pas encore réglés. Toutes les infos et rumeurs du mercato sont à retrouver dans le direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Issa Diop à Fulham, c'est pratiquement bouclé Il ne reste que quelques détails à régler pour Issa Diop à Fulham. Un temps évoqué à l'OL, le défenseur de West Ham devrait donc rester en Premier League, en rejoignant le promu. Le joueur de 25 ans n'aura jamais vraiment réussi à s'imposer comme titulaire chez les Hammers, qui viennent de recruter le Rennais Nayef Aguerd dans ce secteur. Avec LT



OM: Radonjic prêté au Torino Comme convenu, l'attaquant serbe Nemanja Radonjic est prêté au Torino FC pour la saison à venir, annonce l'OM ce jeudi matin. Arrivé à Marseille en 2018, il sort d'une saison en prêt à Benfica.



Michut ne s'est pas présenté au rendez-vous avec Campos pour son avenir Le jeune milieu de terrain du PSG, Edouard Michut, a manqué un rendez-vous avec Luis Campos au sujet de son avenir, ce mercredi. La raison n’est pas connue. "Edouard Michut est très attaché au Paris Saint-Germain. Luis Campos connaît les raisons de sa non venue, je n’ai rien de plus à dire", a indiqué à RMC Sport Philippe Lamboley, son agent. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Michut a joué six rencontres en Ligue 1 cette saison avec le club de la capitale.



La Juve a ciblé deux joueurs si De Ligt s'en va Pisté par le Bayern Munich ou Chelsea, Matthijs De Ligt n'est pas certain de rester à la Juventus lors du mercato estival. Selon les informations venues d'Italie, le club piémontais aurait déjà coché deux noms pour remplacer le défenseur néerlandais. Outre la priorité nommée Kalidou Koulibaly (Naples), les dirigeants turinois surveilleraient aussi le Serbe Nikola Milenkovic, sous contrat avec la Fiorentina jusqu'en juin 2023. >> Plus d'éléments à découvrir ici



Barça: pourquoi cela bloque avec Manchester pour De Jong Cible privilégiée d'Erik Ten Hag à Manchester United, Frenkie De Jong est toujours un joueur du FC Barcelone. Si les clubs mancuniens et catalans négocient depuis de longues semaines et ont même semblé proche d'un accord (65M€+20M€), rien n'est bouclé. Selon les informations du journal britannique The Telegraph, une somme d'environ 20 millions d'euros pose problème. Si le milieu néerlandais a accepté de différer une partie du paiement de ses salaires pour aider le Barça à faire face à la crise du Covid-19, le club blaugrana ne souhaite pas payer totalement cet arriéré pour un joueur qui a prolongé jusqu'en 2026. Au contraire, Barcelone cherche réduire la facture et cela bloque par conséquent son départ vers la Premier League.



Vidal va s'engager avec Flamengo Un temps espéré à l'OM où il aurait pu retrouver Jorge Sampaoli la saison dernière, Arturo Vidal va quitter l'Europe cet été. Le milieu chilien, sous contrat pour encore une saison avec l'Inter, est arrivé mercredi au Brésil et va s'y engager avec le club de Flamengo. La visite médicale du vétéran de 35 ans devrait intervenir d'ici la fin de la semaine. >> Toutes les infos à lire ici



Bonjour à tous, Le mercato estival bat son plein et plusieurs transferts majeurs ont déjà eu lieu. En France, le Portugais Vitinha a débarqué au PSG et s'est confié en exclusivité pour RMC Sport. Du côté de l'OM, la légende Steve Mandanda a fait ses adieux avant relever un nouveau défi à Rennes. Lens a officialisé le recrutement du Belge Lois Openda pour renforcer son attaque alors que Strasbourg a obtenu le prêt du latéral parisien Colin Dagba. En Europe, l'avenir de Robert Lewandowski et celui de Cristiano Ronaldo continunent d'agiter les passions. >> La séance de rattrapage du mercato c'est là