Mercato: accord entre Tottenham et Barcelone pour le prêt de Lenglet

Privé de temps de jeu au FC Barcelone, Clément Lenglet devrait rebondir à Tottenham sous la forme d’un prêt avec un option d’achat fixé à plus de 10 millions d’euros. Les deux écuries se seraient mises d’accord pour se partager le salaire du Français.

Lenglet file vers l’Angleterre. Le bien nommé Clément Lenglet devrait découvrir la Premier League la saison prochaine sous les couleurs de Tottenham. Les Spurs et le Barça se seraient mis d’accord sur les contours d’un prêt d’un an assorti d’une option d’achat fixée à plus de 10 millions d’euros d’après Marca.

Autorisé à se rendre à Londres pour négocier avec les Spurs, Clément Lenglet fait partie des indésirables au Barça, compte tenu de la profondeur d’effectif au poste de défenseur central. Si Lenglet et Tottenham ont conclu un accord depuis quelques jours, les négociations bloquaient entre le Barça et le club du nord de Londres. L’écurie dirigée par Daniel Levy ne souhaitant pas prendre en charge l’intégralité du salaire de l’international français, le Barça se chargera d’assurer 15% de sa rémunération.

Le Barça dégraisse en défense

Le départ de Clément Lenglet s’inscrit dans la logique du renouvellement de la défense catalane souhaité par Xavi. Le Français n’est pas le seul à faire ses valises puisque Oscar Mingueza pourrait atterrir à Monza alors que Samuel Umtiti est toujours en discussion avec le Stade rennais pour s’offrir un retour en Ligue 1, six ans après son départ de l’Olympique lyonnais. La récente arrivée d’Andreas Christensen après la fin de son contrat à Chelsea pousse encore un peu plus les indésirables de la défense Blaugrana vers la sortie.

Débarqué en Catalogne en 2018 après un passage réussi à Séville, Clément Lenglet a porté le maillot des Culers à 158 reprises et découvert l’équipe de France durant sa pige au Camp Nou en 2019. Cette saison, le défenseur formé à Nancy n’a joué que 27 fois toutes compétitions confondues. Ce départ vers Tottenham pourrait relancer le natif de Beauvais en vue de la prochaine Coupe du monde l’hiver prochain.