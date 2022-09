Mercato: coup de tonnerre, Dieng reste finalement à l'OM après un souci lors de sa visite médicale à Nice

Alors qu'il devait s'engager avec l'OGC Nice, à l'issue d'une journée qui avait déjà connu de nombreux rebondissements, Bamba Dieng va finalement rester à l'OM. En cause, un souci détecté lors de sa visite médicale avec les Aiglons.

C'est une sage qui n'en finit plus de nous surprendre. RMC Sport est en mesure de confirmer l'information de Nice Matin, selon laquelle un problème a été détecté lors de la visite médicale de Bamba Dieng à l'OGC Nice. L'attaquant sénégalais reste donc à l'OM. Pour le moment, le club marseillais ne veut pas tirer de conclusion et attend de plus amples informations.

Tout au long de la journée, le feuilleton du départ de Dieng aura connu de nombreux rebondissements. Alors que son transfert à Leeds était bouclé, que le président du club anglais avait même vendu la mèche et qu’un jet privé l’attendait, le Sénégalais a finalement opté pour l’OGC Nice, qui a tout chamboulé avec une ultime offre.

Plus d'informations à suivre...