Mercato: Bamba Dieng est à Nice, Leeds jette l'éponge

La saga du départ de Bamba Dieng a connu un nouveau rebondissement ce jeudi, avec une offre de Nice qui a tout chamboulé. Alors que Leeds tenait la corde, le Sénégalais n'a jamais été aussi proche de s'engager avec les Aiglons.

C'est l'un des gros feuilletons de ce dernier jour du mercato. Alors que Bamba Dieng devait prendre la direction de Leeds et que le président du club anglais avait même vendu la mèche sur Twitter, l'attaquant marseillais est tout proche de Nice, où le Sénégalais se trouve même en fin de journée ce jeudi.

Le jet privé de Leeds n'a jamais décollé

L'OM vit très mal la situation car le club olympien avait assuré à Leeds que le joueur avait donné son accord et Leeds avait même affrété un jet privé qui n’a pas décollé depuis la mi-journée. Les contrats de Dieng à Leeds étaient en train d’être rédigés… et l’OM n’imaginait pas qu’une offre niçoise de dernière minute allait tout chambouler.

Dieng veut aller à Nice

A cette heure, la situation a totalement changé: le joueur est d'accord avec Nice et ne veut aller qu’à l'OGCN avec qui il a un accord contractuel. Le club azuréen a fait une première offre supérieure à celle des Anglais et les négociations se poursuivent entre l’OM et Nice, même si le club olympien est très agacé et n’a pas envie de renforcer un concurrent direct. Aux dernières nouvelles, Leeds a perdu tout espoir de le recruter et renonce à son transfert.