Mercato: Coutinho bien parti pour rejoindre Aston Villa en prêt

Cela semble se préciser pour Philippe Coutinho. Le Brésilien de 29 ans aurait donné son accord pour rejoindre le club de Steven Gerrard, Aston Villa, qui serait en négociations très avancées avec le Barça. Un prêt pourrait être officialisé dès vendredi.

Le FC Barcelone est en passe de se délester d'un de ses plus gros poids de ces dix dernières années. Plus gros salaire du club depuis les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann (15,6 millions d’euros par année jusqu’en 2023, selon Sportune), malgré un temps de jeu et une rentabilité famélique depuis son arrivée en Catalogne en 2018 contre 135 millions d’euros, Philippe Coutinho ne devrait plus y faire long feu.

Annoncé en passe de rejoindre la Premier League ce jeudi après-midi (Everton, Newcastle...), le Brésilien de 29 ans semble désormais à deux doigts de signer pour Aston Villa. En Espagne, Sport et Mundo Deportivo assurent que l’accord entre le Barça et les Villans est même imminent, la piste Villa étant confirmée par Sky Sports en Angleterre qui affirme que le joueur serait intéressé par ce club en "plein essor".

Discussions autour de la prise en charge de son salaire

La nature et la durée de la transaction n’est encore pas tout à fait certaine. Si tout le monde s’accorde à dire que Coutinho a donné son feu vert pour rejoindre le club de son ancien partenaire à Liverpool Steven Gerrard sous la forme d’un prêt – qui pourrait être rendu officiel vendredi au plus tard –, le Mundo parle d’une option d’achat que le club de Premier League ne souhaiterait pas obligatoire.

Sport croit lui savoir que la durée du prêt – sans option d’achat – serait d’une saison et demi, pour un joueur en fin de contrat en juin 2023, ce qui permettrait au Barça de grosses économies sur son énorme salaire et d'inscrire à sa liste pour la seconde moitié de saison Ferran Torres. Là encore, pas de certitudes sur la part salariale prise en charge par Villa, qui tenterait encore de négocier au mieux sur cet aspect avec les Catalans. Mais l’issue des négociations serait désormais très proche.