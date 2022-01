Le mercato en direct: le Bayern à l'affût pour Dembélé

Le mercato hivernal bat et son plein et les clubs européens multiplient les pistes pour renforcer leur équipe cette saison. L'avenir des joueurs dont le contrat expirera en juin prochain fait également beaucoup parler alors que plusieurs stars comme Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé seront libres dans quelques mois et peuvent déjà signer avec l'équipe de leur choix. Retrouver toutes les infos et rumeurs du mercato sur RMC Sport.

Barça: un appel de Gerrard pour Coutinho Entraîneur d'Aston Villa en Premier League, Steven Gerrard tenterait d'attirer Philippe Coutinho. Si le milieu offensif brésilien est poussé vers la sortie et ne manque pas de courtisans outre-Manche, la présence de l'ancien de Liverpool sur le banc des Villans pourrait faire la différence. Selon la radio Cope, le technicien anglais aurait lui-même appelé Philippe Coutinho pour essayer de le convaincre. Coéquipiers chez les Reds entre 2013 et 2015, Steven Gerrard seignerait un coup fantastique en réussissant à le chiper à ses concurrents.



Rennes prêt à tenter le coup pour Lloris A l'instar de plusieurs autres champions du monde 2018, Hugo Lloris sera libre en juin prochain. Si Antonio Conte espère encore le voir prolonger à Tottenham, le Stade Rennais rêverait de le rappatrier en Ligue 1. Selon France Bleu, le propriétaire François Pinault apprécie le profil du gardien français de 35 ans et pousserait même en interne pour sa venue en Bretagne.



Dembélé priorité du Bayern? Libre en juin prochain, Ousmane Dembélé de ne manque pas de courtisan. Si le Barça lui demande de faire un effort salarial pour prolonger, le PSG suit sa situation comme l'a indiqué RMC Sport pendant la semaine. Mais le club francilien n'est pas le seul cador européen à s'intéresser au champion du monde 2018. Selon les informations du journal L'Equipe, le Bayern Munich chercherait à convaincre Ousmane Dembélé de rejoindre la grosse colonie tricolore présente en Bavière. L'idée de mettre la main gratuitement sur un tel talent séduit la direction de la formation allemande. L'ailier de 24 ans serait même la priorité des Munichois pour cet été.



