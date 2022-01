Mercato: Coutinho pourrait rapidement quitter le Barça

Selon la presse catalane, le départ de Philippe Coutinho du FC Barcelone se précise. Le milieu de terrain brésilien pourrait être transféré dans les prochains jours et libérer une place afin d’inscrire Ferran Torres, la dernière recrue du club catalan. L’international brésilien serait pisté par plusieurs clubs de Premier League.

Philippe Coutinho vit peut-être ces derniers jours au FC Barcelone. C’est en tout cas ce que laisse entendre ce mardi la presse catalane. D’après Mundo Deportivo, le milieu de terrain de 29 ans pourrait rapidement faire ses valises. Son départ permettrait au Barça d’alléger sa masse salariale et de libérer une place afin d’inscrire Ferran Torres, la dernière recrue, arrivée de Manchester City (55 millions d’euros).

Auteur de 16 apparitions cette saison (2 buts), essentiellement comme remplaçant et sans disputer un match entier, l’international brésilien (63 sélections, 18 buts) aurait demandé à faire ses valises. Il souhaiterait retrouver plus de temps de jeu à moins d’un an de la Coupe du monde au Qatar, prévue du 21 novembre au 18 décembre.

Tottenham et Newcastle sur le coup

Recruté en janvier 2018 en provenance de Liverpool (135 millions d’euros), Coutinho n’a jamais réussi à s’imposer au Camp Nou. Après son prêt au Bayern Munich lors de la saison 2019-2020, il voudrait être transféré cet hiver, à un an et demi de la fin de son contrat, qui court jusqu’en juin 2023.

Des discussions seraient en cours entre la direction du Barça et les représentant de Coutinho afin de trouver la meilleure solution pour tout le monde. L’ancien meneur de jeu des Reds conserve une bonne cote en Premier League, où plusieurs clubs seraient prêts à l’accueillir. Tottenham et Newcastle en feraient partie. Et à choisir, l’intéressé privilégierait le projet sportif des Spurs.